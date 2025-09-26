Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), nouvellement élu, Abdoulaye Fall, et les membres du Comité exécutif ont été installés dans leurs fonctions, hier, par le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Plus d’un mois après son élection, le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a été installé dans ses fonctions, hier. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a félicité Abdoulaye Fall.

« Votre mission est immense, mais je suis convaincue que votre passion et votre dévouement vous permettront de la réussir. Vous êtes désormais les gardiens de l’avenir de notre football pour les quatre années à venir », a déclaré Khady Diène Gaye. Elle a exigé du nouveau patron du ballon rond sénégalais de respecter « strictement » le principe d’une « gouvernance transparente et démocratique », qui est une « exigence non négociable ».

Le ministre a rappelé au nouveau bureau exécutif de la FSF les nombreux défis qui se dressent face à lui. Il s’agit, notamment, de la modernisation du cadre juridique. « Cette préoccupation se justifie amplement au regard des constats effectués au cours de la dernière élection, où jamais plus de telles situations ne doivent être vécues dans un pays avec une si longue tradition électorale », a-t-elle indiqué.

Mme Gaye a également invité la nouvelle équipe fédérale à renforcer l’organisation et la professionnalisation de la gestion administrative, à améliorer les conditions de pratique des footballeurs professionnels et amateurs, entre autres. En plus de l’implication de l’instance dans l’érection et la gestion des infrastructures sportives, et dans la mise en place d’un fonds de développement pour le football, elle invite la FSF à une gestion plus rigoureuse et plus transparente de la billetterie, lors des grandes rencontres, particulièrement à l’ère de la digitalisation.

Pour aider les fédéraux à réaliser ces objectifs, le ministre leur a assuré du « soutien financier » de l’État et de son engagement à leurs côtés. Néanmoins, Khady Diène Gaye a annoncé la mise sur pied d’un outil définissant clairement les objectifs à atteindre par la mise en place de contrats de performance, dès 2026, pour, a-t-elle expliqué, « une collaboration encore plus ciblée et plus efficace ».

Abdoulaye Fall en mode "contrôle passe"

Avec ses collaborateurs du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall s’est engagé à œuvrer pour un football « plus fort et plus structuré ». « Notre mandat sera guidé par le projet stratégique PRAXIS, structuré autour de cinq axes majeurs que sont : la Gouvernance, le Développement technique, les Infrastructures, l’inclusion sociale et le Financement », a déclaré le successeur d’Augustin Senghor.

Selon le nouveau président de la FSF, ce projet s’inspire de la philosophie du « contrôle passe ». « Le Contrôle signifie la maîtrise des ressources, la bonne gouvernance et la transparence. La Passe symbolise la transmission, le partage d’opportunités, l’investissement dans la jeunesse et le développement de nos ligues et districts. »

Dans sa mission, la FSF pourra compter également sur le soutien du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss). C’est l’assurance donnée par son représentant, Ibrahima Wade, par ailleurs coordonnateur du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), Dakar 2026. « Soyez assuré du soutien loyal du CNOSS pour accompagner cette ambition. Ensemble, faisons du football non seulement un espace de performance, mais aussi un levier de fierté nationale, de cohésion et de prospérité partagée », a indiqué le vice-président du Cnoss.

Plaidoirie en faveur des clubs

Pour cette saison, les clubs représentant le Sénégal aux compétitions interclubs de la Caf n’ont pas bénéficié de la subvention de l’État. Cette situation fait suite à la décision de l’autorité de tutelle de mettre fin au soutien accordé aux équipes engagées en Ligue africaine des champions et en Coupe de la Caf. Le nouveau président de la FSF a profité de la présence de Khady Diène Gaye pour plaider en faveur de ces clubs.

« Permettez-moi, à présent, de vous suggérer un accompagnement accru pour nos clubs qualifiés pour les compétitions africaines (Ligue des Champions et Coupe de la CAF). Le soutien de l'État à ces clubs représente un investissement stratégique. En les aidant à dépasser le premier tour, nous leur permettons d'accéder à des "Prize Money" substantiels, augmentant ainsi significativement leurs capacités financières. »

Abdoulaye Fall est convaincu que cet « apport est essentiel pour une meilleure prise en charge de nos jeunes talents, évitant ainsi leur départ précoce et non encadré ».

ORGANISATION CAN Le Sénégal vise la CAN 2031 L’État du Sénégal, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, affiche clairement ses ambitions d’abriter la Coupe d’Afrique des nations de football. Dans ce sens, Khady Diène Gaye a instruit le nouveau président de la FSF de travailler en ce sens à l’horizon 2031. « Je vous engage, avec vos équipes et l’ensemble des acteurs, à travailler, dès à présent, à relever les nombreux défis qui vous attendent et qui portent, entre autres, sur la mise en place d’un comité technique pour travailler sur la candidature du Sénégal pour l’accueil de la CAN 2031. » Mme Gaye s’est réjouie du travail abattu par l’ancienne équipe dirigée par Augustin Senghor, à qui elle a rendu un « hommage mérité et appuyé ». « Les titres remportés ces dernières années ont contribué au renforcement de la cohésion nationale et à un meilleur positionnement de notre pays au niveau international. »

LOUIS GEORGES DIATTA