La Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) est à fond dans son plan de préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Dans ce sens, des pensionnaires de l’Académie de judo du lycée et du collège Lamine Gueye de Dakar ont récemment effectué un séjour en France pour un « stage de préparation intensif », selon un communiqué de la FSJDA.

« Encadrés par leur entraîneur principal, Alexandre Diédhiou, les jeunes athlètes ont enchaîné des séances d’entraînement exigeantes et des activités culturelles enrichissantes. Sous la coordination de Cathy Fleury, plusieurs experts français ont apporté leur savoir-faire : Yann Benoit, Céline Lebrun, Séverine Vandehende, Hadrien Livolsi, Dimitri Dragin, Riki Iwamoto et Nolwenn Le Troadec. Leur encadrement a permis aux judokas sénégalais de bénéficier d’une immersion technique et pédagogique de haut niveau », a indiqué la note.

Ce stage a été rendu possible grâce au partenariat tripartite entre la FSJDA, France Judo et l’Ambassade de France au Sénégal. Cette convention porte sur la préparation des jeunes judokas pour les JOJ Dakar 2026, la promotion des échanges sportifs et culturels entre la France et le Sénégal ainsi que le renforcement de la coopération technique entre les entraîneurs des deux nations.

Les résultats de cet accord sont bien appréciés par les fédéraux. « Les jeunes Sénégalais ont montré une progression remarquable, atteignant un niveau comparable à celui des pôles espoirs français. Une confirmation du potentiel de la relève du judo sénégalais et de leur détermination à marquer l’histoire. »