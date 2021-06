Ils voulaient que Keur Massar Village reste et demeure indivisible. Ils ont eu gain de cause. Après que le décret sur la départementalisation de leur commune a été signé et rendu public, les notables de ce village traditionnel ont fait face à la presse, hier, pour féliciter le Chef de l’État, mais aussi, lui demander des mesures d’accompagnement pour voir triompher leur nouveau département, à l’instar des autres du pays.

Selon le notable Seydou P. Ndour, porte-parole de la population de Keur Massar Village, ils veulent, en sus de ce nouveau découpage, un accompagnement concernant les infrastructures sociales de base, celles sportives, culturelles, etc. ‘’Nous lançons un appel à toutes les forces vives du département pour qu’ensemble nous agissions sur les leviers stratégiques et vitaux comme l’éducation, la sécurité, l’environnement, en vue d’améliorer la qualité du service et mettre nos futures communes sur la voie de l’émergence’’, a soutenu M. Ndour.