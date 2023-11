La 5e journée de la Ligue des champions va être décisive pour certains joueurs sénégalais comme Nampalys Mendy et Lens qui vont se rendre à Arsenal, demain mercredi. Ce soir déjà, elle va proposer deux duels entre Sénégalais, à l’instar de Bouna Sarr, avec le Bayern, qui va accueillir le FC Copenhague de Babacar Khouma et le Young Boys Berne de Cheikh Niasse qui va recevoir l’Étoile Rouge de Belgrade de Chérif Ndiaye.

Les points sont précieux au fur et à mesure que les journées passent. Si certaines équipes sont déjà assurées de poursuivre l’aventure en Ligue des champions, d’autres, par contre, jouent leur avenir dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Pour la 5e et avant-dernière journée, les Sénégalais vont tenter, avec leurs clubs respectifs, d’abattre leurs dernières cartes pour sauver leur peau.

Nampalys Mendy et Lens en danger face à Arsenal

Le Racing club de Lens a perdu pied, après sa défaite aux Pays-Bas face au PSV Eindhoven (1-0) lors de la 4e journée. Les Sang et Or sont passés de la 2e à la 3e place, avec 5 pts, derrière le PSV (2e) comptant le même nombre de points. Pour ce 5e acte, Nampalys Mendy et ses coéquipiers vont effectuer, demain mercredi, un déplacement périlleux à Londres où ils vont défier l’actuel leader, Arsenal (9 pts). Le milieu de terrain sénégalais est de retour à la compétition, après une dizaine de jours éloigné des pelouses à cause d’une blessure. Il a même joué 25 minutes en rentrant en seconde période lors de la large victoire de Lens à Clermont (0-3). Cela tombe bien puisque les vice-champions de France auront besoin de son expérience et de son abattage dans l’entrejeu pour réaliser un résultat positif, au moins un nul, afin de garder leurs chances de qualification. Les hommes de Franck Haise avaient réussi l’exploit de battre les Gunners (2-1) au stade Bollart-Delelis, en octobre dernier. Ils espèrent récidiver sur la pelouse de l’adversaire.

Il va leur falloir, cependant, beaucoup de ressources pour y parvenir. Car les hommes de Miguel Arteta sont dans une bonne dynamique (trois victoires successives en autant de sorties, toutes compétitions confondues). L’Emirates Stadium est une forteresse depuis le début de la saison. Sur 9 matchs, toutes compétitions confondues, Arsenal a enregistré 7 victoires et 2 nuls. De plus, les Gunners ont pris la tête du classement de Premier League à la suite de leur victoire à l’extérieur face à Brentford (0-1), hier dimanche.

Copenhague de Khouma défie le Bayern de Bouna Sarr

Le FC Copenhague (2e, 4 pts) poursuit sa route sans Babacar Khouma pourtant revenu de blessure depuis plus d’un mois. L’attaquant sénégalais a même disparu de la feuille de match lors des deux dernières sorties de son équipe en championnat. Mais il pourrait y figurer, comme c’est le cas lors des dernières sorties du club danois en C1. Sera-t-il sur la pelouse pour aider ses coéquipiers ? On le saura dans quelques heures. Dans tous les cas, le club de Copenhague a du pain sur la planche. L’actuel leader du championnat du Danemark doit se rendre, ce mercredi, à Munich pour affronter le Bayern (1er, 12 pts) de Bouna Sarr. Pour garder leur 2e place du groupe A, les hommes de Baumgart sont tenus de ne pas perdre face à l’ogre bavarois. Car malgré le ticket de qualification déjà en poche, le club de la Bavière ne va pas lever le pied.

Au même moment, Galatasaray (3e, 4 pts) va tenter de prendre les trois points face à Manchester United (4e, 3 pts) en espérant un faux-pas de Copenhague pour lui prendre la 2e place. Seulement, Man U, mal-en-point, ne compte pas laisser cette occasion de se relancer.

Young Boys-Etoile Rouge, bataille pour la 3e place

Dans la poule G où Manchester City (1er, 12 pts) et le RB Leipzig (2e, 9 pts) sont déjà qualifiés, le Young Boys Berne de Cheikh Niasse et l’Étoile Rouge de Belgrade de Chérif Ndiaye, classés respectivement 3e et 4e avec 1 pt, ont dit au revoir à la Ligue des champions. Les deux équipes vont se lancer dans une bataille sans merci pour la 3e place synonyme de qualification en Ligue Europa. Cette course démarre cette 5e journée où elles vont croiser le fer dans la capitale suisse. Le club bernois, qui sort d’une défaite en championnat face au FC Zurich (3-1), va accueillir une formation serbe en confiance. L'Étoile Rouge a enchainé deux victoires lors de ses deux dernières sorties en championnat de Serbie.

