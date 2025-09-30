La deuxième journée de la Ligue des champions est prévue mardi et mercredi. Ayant réussi leur entrée en matière, Nicolas Jackson, avec le Bayern Munich, et Pape Matar Sarr, avec Tottenham, vont tenter d’enchaîner une seconde victoire. En revanche, Lamine Camara, Pape Gueye et Ismaïl Jakobs sont en quête de relance après des débuts décevants.

Victorieux face à Chelsea (3-1) et Villarreal (1-0), respectivement, le Bayern et Tottenham veulent rester dans cette dynamique victorieuse. Nicolas Jackson et ses coéquipiers vont tenter d’aller chercher les trois points sur la pelouse du Pafos FC, ce mardi soir (19 h). Auteurs d’un début de saison fracassant, les Bavarois abordent cette rencontre avec beaucoup de confiance : huit victoires consécutives et 30 buts marqués, dont trois lors du succès contre Chelsea pour leur entrée en LDC (3-1). Un nouveau succès des hommes de Vincent Kompany ne serait que pure logique face à une équipe chypriote qui dispute sa première participation en Ligue des champions. D’ailleurs, l’entraîneur n’a aucun doute sur la victoire de son équipe à l’issue de la rencontre. « Nous sommes convaincus de pouvoir prendre les trois points, et c’est notre objectif ! » Malgré son statut de petit poucet, le champion en titre chypriote ne compte pas se présenter en victime expiatoire. D’autant plus que les hommes de Carlos Carcedo n’ont perdu qu’un seul de leurs 11 derniers matchs européens à domicile (8 v, 2 n). Lors de leur première sortie en C1, ils ont tenu en échec l’Olympiakos (0-0), sur leur pelouse.

Pour la première sortie du Bayern en C1, Jackson a débuté le match sur le banc. Il n’a eu droit qu’à six minutes de jeu. L’attaquant sénégalais est entré dans le temps additionnel, à la place d’Harry Kane (90e +1), auteur d’un doublé face aux Blues. Compte tenu de la volonté du coach de faire « tourner » l’effectif à cause du calendrier et de l’intensité, l’ancien joueur du Casa Sports peut espérer grappiller plus de minutes face à Pafos, en entrant un peu plus tôt.

Les retrouvailles Bodo/Glimt – Tottenham

La deuxième journée sera marquée également par le remake de l’une des deux demi-finales de la Ligue Europa la saison passée. Il s’agit de l’affiche Bodo/Glimt – Tottenham, ce mardi (19 h). Les Spurs avaient pris le dessus à l’aller (3-1) comme au retour (0-2), avant de remporter la finale face à Manchester United (1-0). Les deux équipes se retrouvent en phase de groupes de la Ligue des champions, quatre mois plus tard. Vainqueurs devant Villarreal (1-0), Pape Matar Sarr et ses coéquipiers se rendent en Norvège avec l’ambition de rééditer le coup de la saison dernière. La présence du milieu de terrain sénégalais, en pleine bourre, sera d’un grand apport pour l’équipe de Frank Thomas. Auteur de la passe décisive à Joao Palhinha pour l’égalisation contre Wolves (1-1) en championnat, ce week-end, Pape Matar est très attendu dans la bataille du milieu.

Lamine Camara, Pape Gueye et Jakobs en quête de relance

Les autres Sénégalais en lice en C1 ont mal embarqué dans la course à la coupe aux grandes oreilles. Il s’agit de Lamine Camara, Pape Gueye et Ismaïl Jakobs. Les Monégasques ont manqué leur entrée en matière en s’inclinant lourdement sur la pelouse de Bruges (4-1). Camara et ses coéquipiers doivent réagir pour ne pas compromettre leurs chances. Mais l’AS Monaco va recevoir un gros morceau dans le cadre de cette deuxième journée. Il s’agit de Manchester City, tombeur de Naples (2-0), qui vise un second succès d’affilée au stade Louis-II. Malheureusement, le milieu de terrain sénégalais ne sera pas sur la pelouse pour aider son équipe à atteindre son objectif. L’ancien pensionnaire de Génération Foot est blessé et ne devrait pas rejouer avant deux mois. Le club du Rocher peut toutefois compter sur Ansu Fati, en pleine forme. L’international espagnol a trouvé le chemin des filets lors de trois matchs consécutifs de l’ASM.

Ayant perdu son pari face à Pape Matar Sarr, Pape Gueye va tout faire pour remettre son équipe à flot. Le Sous-marin jaune va recevoir la Juventus de Turin, ce mercredi. Tenue en échec par Dortmund (4-4), la Vieille Dame va tenter de prendre les trois points dans la péninsule ibérique. Quant à Jakobs et Galatasaray, ils espèrent se relancer après la débâcle en Allemagne face à Francfort (5-1).

LOUIS GEORGES DIATTA