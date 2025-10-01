Nicolas Jackson a réussi sa première titularisation sous le maillot du Bayern Munich en Ligue des champions. L’attaquant des Lions a réalisé une passe décisive et trouvé le chemin des filets lors de la large victoire de son équipe face à Pafos (1-5), en match comptant pour la deuxième journée de C1.

Le Bayern Munich s’est déplacé en terre chypriote pour affronter le Pafos FC. Les Bavarois n’ont eu aucune pitié pour le petit poucet de la compétition. Les hommes de Vincent Kompany ont étrillé le champion en titre de la Cyprus League sur le score de cinq buts à un. Le Bayern prend provisoirement la tête du groupe, avec six points (+6).

Remplaçant lors de la première journée face à Chelsea (3-1), Nicolas Jackson a obtenu sa première titularisation en Ligue des champions avec le Bayern. L’attaquant sénégalais a été aligné à la pointe de l’attaque bavaroise avec Harry Kane comme soutien. L’ancien Blues a été remarquable avec ses nouveaux coéquipiers. Il a été présent dans le pressing, mais aussi le décrochage pour chercher les balles au milieu de terrain. Pour donner plus de relief à sa prestation convaincante, il a été décisif en réalisant une passe décisive et fait trembler les filets.

Sur le deuxième but bavarois, Nicolas Jackson en position de pivot, dans la surface, a bien remisé le ballon dans la course de Raphael Guerreiro qui a ajusté le gardien (20e, 0-2). Quelques minutes plus tard, sur un service de Michael Olise, Jackson a fait un contrôle orienté du droit et battu Neofytos Michail d’une superbe frappe dans le coin droit du but. Il est même passé à côté d’un doublé à la première minute des arrêts de jeu. Malheureusement sa tentative a été repoussée par le portier et a échoué sur le poteau.

Jakobs et Galatasaray s’offrent Liverpool, P.M Sarr et les Spurs arrachent le nul

Après avoir concédé sa première défaite de la saison, samedi à Crystal Palace (1-2), Liverpool s’est rendu en Turquie avec l’ambition de prendre les trois points pour se refaire le moral. Mais le Reds avaient en face un sacré client avec Galatasaray d’Ismaïl Jakobs. Car, la bande à Mohamed Salah, qui a démarré sur le banc, a concédé la défaite sur le score de 1-0.

Si les Reds ont lancé leur rencontre avec des intentions résolument offensives, avec un mano a mano manqué par Ekitike notamment (14e), c’est l’équipe locale qui a frappé en premier. Dominik Szoboszlai a accroché Yilmaz dans la surface et Victor Osimhen s’est chargé de transformer le penalty d’une frappe axiale puissante (1-0).

En manque d’idées, la formation de la Mersey n’a pas inquiété vraiment son adversaire du soir, malgré une grosse possession du ballon. Titulaire sur le côté gauche de défense du club d’Istanbul, Jakobs a fait un match solide. Malgré l’entrée en jeu de l’Egyptien (62e), le Sénégalais est resté inébranlable.

Pour sa part, Tottenham de Pape Matar Sarr a échappé de peu à la défaite en Norvège. Pour les retrouvailles avec le Bodo/Glimt, qu’ils avaient battu à l’aller (3-1) comme au retour (0-2) en demi-finales de la Ligue Europa, en mai dernier, les Spurs ont eu très chaud. En première période déjà, Pape Matar Sarr, titulaire au milieu de terrain, a eu beaucoup de frayeurs, lorsque l’arbitre a accordé un penalty aux Norvégiens, après visionnage de la vidéo.

Heureusement pour eux, Kasper Hogh a manqué son tir (35e). En seconde période, les hommes de Frank Thomas ont perdu pied en l’espace de treize minutes sur un doublé de Jens Hauge. Il a d’abord ouvert le score à la 53e minute (1-0), avant de frapper une seconde fois à la 66e minute (2-0).

Mais les Anglais ont fait preuve de résilience pour se remettre sur pied. Deux minutes plus tard, Micky van de Ven a réduit le score (68e, 2-1). C’est un but contre son camp de Jostein Maurstad Gundersen qui a sauvé les Spurs (89e, 2-2).

LOUIS GEORGES DIATTA