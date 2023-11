Largement dominateur en seconde période, le Paris Saint-Germain a arraché sur le fil un nul extrêmement important face à Newcastle (1-1) ce mardi au Parc des Princes lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Toujours 2e de la poule F, le PSG a son destin en main.

Les Parisiens conservent la maîtrise de leur avenir en Ligue des Champions. Ce mardi, le Paris Saint-Germain a accroché Newcastle (1-1) dans les derniers instants au Parc des Princes pour le compte de la 5e journée de la phase de groupes. Auteurs d'une bonne entame, les Parisiens ont été punis sur un but d'Alexander Isak avant de pousser en seconde période et d'égaliser sur le fil sur un penalty de Kylian Mbappé. Au classement de la poule F, le PSG occupe la 2e place avec 7 points. En déplacement à Dortmund le 13 décembre, Paris a le contrôle de son avenir européen.

Isak calme le PSG…

Dans une ambiance chaude, les Parisiens multipliaient immédiatement les vagues dans le camp adverse, mais Ruiz gâchait une première situation avec une volée envoyée dans les tribunes. Puis sur un contre rapide, Kolo Muani, d'une talonnade astucieuse, lançait Hakimi qui offrait un caviar à Mbappé, auteur d'une Madjer à bout portant repoussée par Pope ! Cependant, sur un ballon perdu devant sa surface par Hakimi, le PSG jouait avec le feu avec une reprise d'Isak qui frôlait la barre de Donnarumma.

Comme sonnés par cette alerte, les hommes de Luis Henrique perdaient la maîtrise des débats avec un jeu désormais plus brouillon. Attentistes sur une percée de Livramento, les Parisiens étaient punis avec une frappe d'Almiron repoussée par Donnarumma sur Isak, qui marquait dans la cage vide (0-1, 25e). Poussé par le public, Paris répondait grâce à des attaques rapides, mais Pope était attentif sur un tir à ras de terre de Dembélé. Mais par la suite, le rythme retombait et le PSG avait du mal à créer du danger jusqu'à la pause à l'exception d'une frappe de Dembélé contrée à bout portant par Schär...

Paris pousse, Pope infranchissable… avant le penalty de Mbappé !

Au retour des vestiaires, la physionomie de la partie se dessinait rapidement : un bloc défensif anglais très bas pour résister à la possession du ballon des Franciliens. A force de subir, Newcastle s'exposait et Pope sauvait les siens avec une magnifique sortie devant Dembélé avant un retourné raté par Mbappé. Pour débloquer la situation, Enrique tentait de trouver des solutions avec les entrées de Vitinha et de Barcola. Dans la foulée, sur une talonnade de Mbappé, Barcola gâchait une énorme opportunité en ne cadrant pas sa tentative... Quelques secondes plus tard, Hakimi chutait dans la surface à la suite d'un contact avec Gordon, mais l'arbitre et la VAR ne bronchaient pas. Longtemps peu dangereux malgré la maîtrise totale du ballon, le PSG se montrait inefficace avec un tir de Dembélé qui frôlait le poteau. En feu, Pope s'interposait encore face à Mbappé avant un loupé de Barcola. Puis dans les ultimes secondes, l'arbitre, avec l'aide de la VAR, sifflait un penalty pour une main de Livramento sur un centre de Dembélé ! Face à Pope, Mbappé égalisait d'une frappe sur la droite (1-1, 90+8e). Un véritable soulagement pour le PSG, toujours maître de son destin en C1 !

