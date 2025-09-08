Le PS dénonce des calculs politiciens

Le Parti socialiste (PS) n’a pas tardé à réagir, à la suite de l’annonce du nouveau gouvernement. Dans un communiqué signé par son porte-parole Abdoulaye Wilane, le Parti socialiste dénonce un simple jeu de chaises musicales.

“ Ce que nous voyons n’est pas une véritable solution, mais un simple jeu de chaises musicales, une opération cosmétique sans impact réel sur la vie des populations”, regrettent les verts.

Selon les camarades d’Aminata Mbengue Ndiaye, le régime est tout simplement incapable de relever les défis économiques, sociaux et institutionnels qui pèsent sur le pays. “Au moment où le peuple réclame justice sociale, unité nationale et réponses concrètes à la crise économique, ce régime continue de choisir la division, les calculs politiciens et l’improvisation. Les Sénégalais attendent des actes, pas des gesticulations ni des discours creux”, peste le communiqué.

THIERNO ALASSANE SALL

“On peut donc s’attendre à une accentuation de la répression”

Pour sa part, le président de République des valeurs dénonce une “formation laborieuse”. Le président Faye, selon lui, a finalement cédé aux dernières pressions des pastefiens sur la Justice et l’Intérieur, “livrant à son contempteur de Premier ministre deux ministères de souveraineté”.

Pour Thierno Alassane Sall, on peut donc s’attendre à une accentuation de la répression et de la vengeance politiques. Selon lui, des ministres notoirement incompétents ont été maintenus, faute d’accord entre le président et son Premier ministre.

TAS est convaincu que la guerre froide au sein du régime va perdurer et se propager insidieusement dans la haute administration et les institutions de la République. “La stratégie du pourrissement, choisie par le ‘président légal‘ face à Iznogoud, le ‘président légitime‘, est un aveu de faiblesse qui finira par casser le pays”, accuse le député de la République des valeurs.