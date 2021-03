La 12e journée de Ligue 1, jouée ce week-end, a été marquée par les victoires du Jaraaf de Dakar (8e, 17 pts) et du Stade de Mbour (9e, 15 pts). Ces deux équipes, qui n’avaient plus gagné depuis trois rencontres, ont renoué avec le succès, ce week-end. Le club de la Médina a reçu et battu, ce samedi, le Cneps Excellence de Thiès (6e, 17 pts). Pour leur part, les Mbourois sont allés prendre les trois points sur la pelouse du Ndiambour de Louga (11e, 12 pts). La 12e journée s’est également illustrée par le nombre de matches nuls. Sur les sept affiches au programme, les cinq se sont soldées par un partage des points.

Le leader, Teungueth FC (21 pts), a été tenu en échec (0-0) à domicile par Génération Foot (3e, 20 tps). Son dauphin, AS Douanes (2e, 21 pts) et l’AS Pikine (5e, 19 pts) se sont neutralisés (1-1), ce samedi. C’est sur le même score que Diambars (4e, 20 pts) et le Casa Sport (7e, 15 pts) se sont quittés. Mbour PC (12e, 11 pts) - Niary Tally (14e, 7 pts) et US Gorée (13e, 9 pts) - Dakar Sacré-Cœur (10e, 13 pts) n’ont pas enregistré de but (0-0).