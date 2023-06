Le match AS Pikine - Jaraaf est l’affiche phare de la 22e journée de Ligue 1, qui va reprendre, ce week-end, après une pause forcée de deux semaines. Pour éviter les scènes de violence qui ont émaillé les précédentes rencontres entre les deux équipes, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a pris des dispositions pour faire régner le fair-play.

Le stade Alassane Djigo sera le champ de bataille entre deux cadors du championnat d’élite. Il s’agit de l’AS Pikine (10e, 27 pts) qui va accueillir le Jaraaf de Dakar (6e, 29 pts), ce dimanche comptant pour la 22e journée de Ligue 1. Les deux formations connaissent diverses fortunes depuis le début de la phase retour. Les Pikinois ne parviennent pas à s’imposer depuis trois journées. Après deux nuls successifs, ils ont essuyé un revers face à Teungueth FC (1-0), la journée précédente. Ils ont donc besoin d’une victoire pour redresser la pente. Au même moment, le club de la Médina a repris du poil de la bête, avec deux succès d’affilée (contre la Linguère et Dakar Sacré-Cœur sur le même score, 1-0). Les Médinois vont donc s’appuyer sur cette bonne dynamique pour améliorer leur rang.

L’enjeu du match pourrait prendre le dessus sur le jeu, compte tenu des antécédents entre les deux équipes. Leur première confrontation, en décembre 2022 au stade Iba Mar Diop, a été interrompue à cause des violences survenues des gradins. Pour éviter que de tels incidents se reproduisent, dimanche prochain, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a pris les devants. Hier, les dirigeants ont fait face à la presse pour exposer les mesures prises dans ce sens. ‘’Nous avons fait des courriers à la direction de la sécurité publique pour renforcer la sécurité, comme on le fait pour tous les matchs à gros enjeux et populaires. Nous avons également nommé un superviseur, en l’occurrence le vice-président Abdoulaye Gueye. On n’a ménagé aucun effort pour que ce match soit le match phare en termes de spectacle, de mobilisation, d’attractivité, mais également de fair-play. On fera un courrier adressé aux deux équipes pour que le match se déroule dans des conditions pacifiées’’, a indiqué le directeur exécutif de la LSFP.

Selon Amsata Fall, le football local ne devrait pas écorner l’image flamboyante du Sénégal champion d’Afrique dans presque toutes les catégories. ‘’Ce serait dommage, après tout ce que nous avons gagné en Afrique, que de l’autre côté on constate encore de la violence qui vient ternir tout cela.’’

La Ligue a convié les responsables des entités de supporters des deux équipes à la conférence de presse. Mais seulement ceux du Jaraaf ont répondu à l’appel. Ainsi, le président du comité national des supporters du club de la Médina, accompagné du chargé de l’organisation, a indiqué que de leur côté, tout sera fait pour respecter les consignes. ‘’Le jour du match, on fera une caravane pour pouvoir canaliser les supporters. Arrivé à Pikine, ils pourront nous recevoir selon leur schéma d’organisation. On fera tout ce qu’il faut pour éviter les débordements’’, a déclaré Daouda Gueye. Le football sénégalais, a-t-il dit, ‘’ne mérite pas ces scènes de violence dans les stades’’.

M. Guèye n’a pas manqué de faire des suggestions pour éradiquer le mal. ‘’Si on veut que notre football progresse, tous les acteurs doivent y contribuer. Chaque président de supporters doit pouvoir sensibiliser les membres de son comité. On doit inculquer la discipline dans les entités de supporters. On doit montrer une belle image de notre football qui a déjà écrit ses lettres de noblesse.’’

En plus de la sensibilisation, il a invité la LSFP à corser les sanctions. ‘’La violence a baissé, mais on doit persévérer dans le combat. Les sanctions financières ne suffisent pas. Il faut aussi des sanctions plus sévères obligeant les supporters à s’auto-discipliner.’’

GF à l’assaut de GFC

Solide leader de la Ligue 1, Génération Foot (41 pts) va essayer de conforter davantage sa première place, lors de la réception de Guédiawaye FC (4e, 35 pts), ce dimanche. Pour sa part, Diambars (2e, 38 pts) vise à renouer avec le succès, après sa défaite (1-0) sur la pelouse de la Sonacos. Le même jour, les yeux seront également rivés vers Ziguinchor où le Casa Sports (3e, 36 pts) va accueillir Teungueth FC (5e, 29 pts), au stade Aline Sitoé Diatta.

En bas du tableau, le Cneps Excellence de Thiès (14e, 10 pts) et la Linguère de Saint-Louis (13e, 17 pts) essayent de sortir de la zone rouge. Cela passe par une victoire dès ce week-end. Les Thiessois se rendent au stade Iba Mar Diop pour affronter l’US Gorée (8e, 27 pts), alors que les Saint-Louisiens, eux, vont accueillir le Stade de Mbour (11e, 22 pts), ce dimanche. L’affiche Dakar Sacré-Cœur (9e, 27 pts) - Sonacos de Diourbel (7e, 28 pts) va boucler la 22e journée, lundi prochain au stade Alassane Djigo.

Programme Ligue 1 Dimanche Stade Fodé Wade 17h Diambars FC - As Douanes Stade Aline Sitoé Diatta 17h Casa Sports - Teungueth FC Stade Alassane Djigo 17h AS Pikine - Jaraaf Stade Mawade Wade 17h Linguère - Stade de Mbour Stade Iba Mar Diop 17h US Gorée - Cneps Excellence Stade Djiby Diagne 17h Génération Foot - Guédiawaye FC Lundi Stade Alassane Djigo 17h Dakar Sacré-Cœur - Sonacos Ligue 2 - 23e journée Samedi Stade Ibrahima Boye 17h Duc - Amitié FC Stade Maniang Soumaré 17h Thiès FC - Keur Madior Dimanche Stade Ibrahima Boye 17h HLM - US Ouakam Stade Municipal Parcelles Assainies 17h Oslo - Demba Diop Stade Massène Sène 17h Jamono Fatick - Ndiambour Stade Maniang Soumaré 17h Wally Daan - Port Lundi Stade Maniang Soumaré 17h Mbour Petite Côte - AJEL

LOUIS GEORGES DIATTA