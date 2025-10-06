La saison de Ligue 1 va démarrer le 25 octobre prochain. La nouvelle équipe dirigeante de la Ligue sénégalaise de football (LSFP) a annoncé la hausse de la prime du champion, qui passe de 20 à 40 millions de francs CFA, ce samedi lors de la divulgation du programme.

À 20 jours du démarrage de la saison 2025-2026 du championnat professionnel, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a dévoilé le programme ce week-end. À l’occasion de cette rencontre avec la presse, le président de la LSFP a annoncé de bonnes nouvelles, notamment la hausse de la prime accordée au champion qui passe du simple au double. « Le premier du championnat aura 40 millions », a informé Babacar Ndiaye. Selon lui, cette mesure vise à soutenir les clubs champions dans leur préparation pour les compétitions africaines de la CAF.

« Si vous devez aller au Cameroun ou en Côte d’Ivoire, vous devez acheter minimum entre 10 et 15 millions en billetterie sur un tour. » Pour M. Ndiaye, cela permet également de compenser le manque à gagner des clubs qualifiés à ces compétitions à la suite de la décision du ministre des Sports de mettre fin à la subvention que l’État leur octroyait. « Il faut anticiper, mais aussi solder le passif. La CAF prévoit 50 000 dollars (un peu moins de 28 millions de francs CFA) que vous aurez peut-être dans 6, 7 mois ou bien en juillet pour le premier tour. Si vous avez 40 millions de la Ligue pro, les 50 000 dollars de la CAF et l’appui de la Fédération de football, cela peut couvrir le premier tour. »

Le président de Teungueth FC a également annoncé que l’équipe arrivée deuxième au classement à l’issue de la saison empochera 10 millions de francs CFA. Mais le président de la LSFP a précisé que la Ligue est dans une situation de déficit budgétaire. « On doit être à -50 et -60. On fera une réunion pour partager les informations. Il y a aussi ceux qui doivent de l’argent à la Ligue. Mais in fine, on est plus débiteurs que créditeurs. »

Le Jaraaf démarre face à HLM

Le coup d’envoi du championnat de Ligue 1 sera donné le week-end du 25-26 octobre. C’est l’affiche Teungueth FC - US Gorée qui va ouvrir le bal, le samedi 25 au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Vice-champions du Sénégal, les Goréens vont défier le champion sortant sur sa pelouse. Les Rufisquois ont réalisé une saison assez compliquée lors de la défense de leur titre. Classé 11e avec 36 points, le TFC va tenter de lancer sa saison dans les meilleures conditions en démarrant par une victoire à domicile.

Pour sa part, le champion en titre va entamer cette saison à domicile face à l’ASC HLM, qui a réussi à assurer le maintien après la montée l’année dernière. Le club de la Médina a raté son aventure africaine avec une élimination prématurée dès le premier tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF par l’équipe camerounaise de La Colombe Sportive du Dja et Lobo (0-0, 0-1). Souleymane Diallo et ses hommes vont tenter de réaliser le back-to-back pour retourner en Ligue des champions.

Les deux promus, l’AS Camberène et le Stade de Mbour, vont faire leur première apparition en Ligue 1 le dimanche 26 octobre. Le club de Camberène, qui va découvrir l’élite pour la première fois de son histoire, va défier le Casa Sports au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Alors que les Mbourois, qui retrouvent la Ligue 1 un an après leur relégation en Ligue 2, vont jouer devant leur public au stade Caroline Faye.

LOUIS GEORGES DIATTA