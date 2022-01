Maryvonne Ndew Gning est une jeune femme qui est née et a grandi à Sessène, un village de la commune de Notto Diobass. Aujourd'hui candidate de Yaw aux élections municipales du 23 janvier prochain, elle estime que son cursus joue déjà largement en sa faveur.

Maryvonne Ndew ou tout simplement ‘’Ndew Diobass’’, comme les gens aiment l’appeler, est une femme politique sénégalaise et actrice du développement communautaire. Après ses études primaires à l’école privée catholique de Baback, actuelle école Sœur Bernadette Fridez, elle a été admise à l’école des jeunes filles de Thiès, le collège Sainte-Ursule où elle a obtenu son BFEM. Son Bac décroché au collège Saint-Gabriel de Thiès, elle a obtenu un Master en gestion des ressources humaines et un Master en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Cette double compétence fait d'elle une tête bien faite.

Sur le plan professionnel, Maryvonne Ndew est un cadre qui titularise plus de 15 ans d’expériences professionnelles. Depuis juillet 2009, Mme Gning est assistante d’administration, chargée des ressources humaines et de la qualité à la fondation Origine Sénégal/Fruits et Légumes. Auparavant, Mme Gning a travaillé aux Éditions Microcmat comme agent commercial et à Enda Graf comme assistante de projets.

Madame Gning est aussi une femme entreprenante. Elle est la propriétaire de La Diobassoise Sarl qui s’active dans la production et la distribution de fruits et légumes biologiques, le nettoiement de bureaux et l’aménagement d’espaces verts. En outre, Maryvonne Ndew Gning contribue, de façon inlassable, à la réduction des souffrances des populations du Diobass, en s’investissant dans la promotion de la parité, de la santé de la reproduction des femmes, dans la lutte contre les violences dont elles sont victimes.

Elle s’échine à donner ainsi de la valeur au rôle de la femme dans le développement.

Mettant le capital humain au cœur de tout développement, Mme Gning a beaucoup soutenu les étudiants du Diobass. Elle est considérée comme une dame de cœur et d’ouverture sans commune mesure, qui œuvre inlassablement dans le social, en toute discrétion.

La vie associative commence chez Mme Gning à l’adolescence où elle fréquente la chorale Saint-Augustin de Baback. Très attachée à sa culture, elle organise des cérémonies culturelles ‘’nguel’’ pour asseoir une intégration solide entre les populations de son terroir.

Soucieuse du développement de sa localité, Mme Gning s’est engagée en politique, en 2008, en intégrant l’Alliance des forces de progrès (AFP). Elle est passée conseillère municipale, présidente de la Commission promotion de la femme et allègement des travaux aux élections locales de 2009. En 2014, elle a obtenu un second mandat de conseillère municipale, comme présidente de la commission qu’elle avait dirigée avec brio en 2009.

En 2015, par principe et par con1viction, Mme Gning a quitté l’AFP pour créer la Section départementale et communale du Grand parti à Thiès. Elle est membre fondatrice et membre du Bureau politique du Grand parti d'El Hadj Malick Gakou.

Elle a, par ailleurs, dirigé la liste départementale de la coalition Manko Taxawu Sénégal, lors des Législatives de 2017, avec le président Idrissa Seck. Elle s’en est sortie avec une défaite et beaucoup d'expérience.

Aujourd'hui, la secrétaire générale du Grand parti dans la commune de Notto Diobass se lance dans la course à la mairie de Notto Diobass, sous la bannière de Yewwi Askan Wi, pour mettre son expertise au service de sa commune et bâtir une collectivité forte et émergente au service de ses administrés.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)