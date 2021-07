Le combat du 31 juillet prochain devant opposer Balla Gaye 2 à Bombardier, se fera sous le format de semi-huis clos. Le promoteur, Gaston Mbengue, a décidé de réduire la jauge jusqu’à 5 000 spectateurs maximum, à cause de la 3e vague de la pandémie de coronavirus.

La 3e vague de la pandémie de Covid-19 n’épargne pas le monde du sport. La lutte, qui a longtemps souffert de la crise sanitaire, l’année dernière, risque de connaitre le même désagrément, avec la résurgence des cas de malades infectés du variant Delta. A moins de dix jours du choc Balla Gaye 2 - Bombardier, du 31 juillet 2021, le promoteur Gaston Mbengue a été contraint de revoir ses prévisions concernant la jauge de l’Arène nationale, à défaut d’annuler le combat.

Ainsi, le patron de Gaston Productions a opté pour un format en semi-huis clos, plus adapté à la situation. ‘’Le contexte actuel qui prévaut dans le monde ne sied pas avec l’organisation d’événements. Mais on doit essayer de faire avec, d’une façon qui va arranger le pays, la santé publique qui n’a pas de prix. De telle sorte que pour le combat du 31 juillet qui approche, j’ai décidé de le tenir le combat à huis clos partiel. Le stade a pratiquement une capacité d’accueil de 25 000 places, mais je ne compte pas vendre plus de 5 000 billets’’, a déclaré le Don King de l’arène dans un entretien avec Bantamba TV. Il a affirmé en avoir informé le gouverneur de la région de Dakar, de même que le ministre des Sports, qui ont, dit-il, ‘’salué’’ la mesure.

Selon le promoteur, cette décision a été prise dans l’intérêt des Sénégalais. ‘’C’est bon de gagner de l’argent, mais il faut d’abord penser à l’intérêt général. Même la vente pourrait se faire en ligne pour respecter la distanciation physique. On prie pour que cette pandémie cesse. Ceux qui seront présents devront venir avec un masque et du gel. On aurait même souhaité que seuls ceux qui ont été vaccinés accèdent au stade’’.

C’est également, pour lui, une façon de contribuer à la lutte contre le coronavirus. ‘’On a décidé de le faire en prenant des dispositions pour éviter la propagation de la maladie. On le fait pour soutenir l’action des autorités. On ne doit pas toujours attendre que l’on nous donne des instructions. On doit pouvoir prendre des initiatives’’, a déclaré Gaston.

Pour permettre aux amateurs de lutte de vivre en direct cette grande affiche, les organisateurs vont adopter le système du pay-per-view. ‘’On a pris toutes les mesures pour les pay-per-view. Orange, qui est un partenaire pour l’organisation de ce combat, va vendre des passes qui permettront aux acquéreurs de pouvoir suivre le combat. D’ici les jours à venir, nous donnerons le prix des passes et ce sera à des prix abordables’’.

Le 31 juillet prochain, l’Arène nationale sera le théâtre d’une des plus grandes affiches de la lutte sénégalaise. Bombardier et Balla Gaye 2 vont se retrouver sept ans après leur dernière confrontation. Le B52 avait remporté le combat royal, le 8 juin 2014, au stade Léopold Sédar Senghor. Le champion de Mbour a retrouvé la couronne de Roi des arènes du Lion de Guédiawaye, qui l’avait arrachée des mains de Yékini, en 2012. Ces retrouvailles dégagent un air de revanche pour Balla et une confirmation pour Bombardier, qui en a besoin pour se relancer, après sa défaite contre Eumeu Sène en 2018.

LOUIS GEORGES DIATTA