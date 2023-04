Rapidement en tête 2-0, Manchester United a été repris sur le fil à domicile par le FC Séville (2-2) ce jeudi en quart de finale aller de la Ligue Europa. Tandis que son équipe a plié sur deux buts contre son camp improbables de Tyrell Malacia et d’Harry Maguire, l’entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag, ne parvient pas à digérer ce scénario.

"On avait le match en main. On aurait dû marquer 3-4 buts et on a eu quelques moments de malchance avec les blessures. On perd le contrôle sur un moment de malchance. Ensuite, il y en a un autre avec Licha Martinez (sorti sur blessure, ndlr) et on a dû terminer à 10. Les blessures nous ont fait perdre le rythme du match, a pesté le technicien néerlandais devant les médias.

En première mi-temps, on a très bien joué, avec beaucoup de conviction. On aurait dû marquer plus de buts. Je sais que nous pouvons faire mieux avec ces joueurs dans la dernière partie du match. Nous avons été malchanceux en défense, deux buts contre notre camp, ce n’est pas une bonne soirée. Bien sûr, on doit apprendre et tuer le match."

Les Mancuniens vont devoir se remettre de cette déception en vue de la manche retour jeudi prochain.