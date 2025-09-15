Le nouveau secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (AFP), était hier l’invité de Jury du dimanche sur iRadio. Une occasion pour Mbaye Dione de revenir sur son parcours, ses relations avec Moustapha Niasse mais aussi des prochaines joutes électorales. « Nous allons nous organiser pour incarner une alternative crédible. Le Sénégal a besoin de restaurer l’État de droit et de retrouver une économie dynamique.

L’AFP est désormais la seule formation, en dehors de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) d'Abdoul Mbaye, à avoir tenu un congrès démocratique. Si demain l’AFP devait présenter un candidat à la présidentielle, je peux dire, sans me tromper, que ce serait ma modeste personne. Les militants le veulent et beaucoup reviennent vers nous. Tous les partis issus du socialisme doivent organiser leur alternance interne. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons, ensemble, créer une nouvelle offre crédible », a confié M. Dione.

Il a rappelé que le congrès du 26 avril 2025, devant plus de 6 000 délégués, a scellé sa désignation à la tête du parti. « C’était un moment historique. J’ai pris l’engagement de ne pas faire moins que le président Niasse, mais dans un contexte de modernisation, avec une nouvelle génération. Mon ambition est de rassembler la famille progressiste et socialiste pour construire une alternative.

Moustapha Niasse m’a appris ce que c’est que l’État, un parti politique et surtout l’importance d’être indépendant intellectuellement et financièrement. Pour être respecté en politique, il faut avoir un métier, un travail et s’occuper de sa famille. Je trouve en lui un guide bienveillant, disponible pour des conseils, mais jamais dans l’imposition. Depuis longtemps, il pensait que je faisais partie des profils capables de diriger le parti. Mais il a toujours refusé d’imposer sa voix. Le consensus est venu naturellement », a précisé le SG de l’AFP.