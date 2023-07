Après un exercice 2022-2023 très réussi et à l'aube d'une nouvelle saison, Arsenal se montre agressif sur le marché des transferts et est sur le point de s'offrir Declan Rice, la recrue la plus chère de son histoire. Avec un objectif : faire mieux que l'an passé.

« J’essaie juste d’être le meilleur coach possible et de donner ce dont Arsenal a besoin aujourd’hui pour rendre le club meilleur. Nous sommes dans la phase 3 de mon plan pour restructurer le club. C’est privé mais c’est ma compréhension et ma vision de ce qu’était le club et de comment le développer. C’est mon idée des décisions à prendre pour avancer. […] Pour la prochaine saison, avec les investissements réalisés par les autres clubs, il y aura des rebondissements dans ce championnat. » Mikel Arteta avait annoncé la couleur le 13 mars dernier, lors des London Football Awards où il a été élu manager de l’année.

Lors de son entretien d’embauche pour le poste de manager d’Arsenal en 2019, le coach espagnol avait présenté un plan très détaillé en cinq étapes aux Kroenke, les propriétaires d’Arsenal, pour ramener le club au sommet. Il y a trois mois, il annonçait même que les Gunners étaient légèrement en avance sur le timing prévu sans se montrer plus précis. La saison 2022-2023, conclue à la deuxième place de Premier League à quelques longueurs de l’ogre Manchester City, était plus belle qu’envisagée, et le club londonien ne compte pas lever le pied au regard de son agressivité sur ce début de mercato estival.

Les prix flambent, Arsenal aussi

Souvent critiqué pour son côté pingre durant les fenêtres de transfert, Arsenal semble avoir définitivement mis cette étiquette à la poubelle. L’été dernier (Gabriel Jesus, Zinchenko, …) avait déjà donné quelques indices, mais Edu, le directeur sportif, et Arteta ont décidé d’accélérer le rythme et convaincu les Kroenke de faire sauter la banque pour faire venir la cible numéro un : Declan Rice. Suivi depuis plusieurs mois, le milieu de West Ham est sur le point de rejoindre le voisin londonien et deviendrait par la même occasion la recrue la plus chère de l’histoire des Gunners avec un montant estimé à environ 115 millions d’euros. Une somme colossale pour enrôler le pilier du dernier vainqueur de la Ligue Europa Conférence, courtisé ces derniers jours par… Manchester City.

Mais les Citizens, qui ont vu leur offre supérieure à 100 millions d’euros repoussée par les Hammers, ont rapidement compris qu’ils avaient trop de retard sur leurs dauphins en championnat, d’autant que Rice semble déterminé à rejoindre Arsenal.

Une belle victoire pour les Gunners qui se sont activés sur d’autres pistes et ont finalisé un joli coup en extirpant Kai Havertz du bourbier Chelsea contre 70 millions d’euros, tandis que l’international néerlandais Jurriën Timber, milieu de l’Ajax Amsterdam, devrait également rallier Londres dans les prochains jours pour un montant supérieur à 40 millions d’euros. De quoi permettre à Arteta de démarrer sereinement la nouvelle saison et anticiper les mouvements d’effectif dans le sens inverse, alors que Granit Xhaka est sur le départ, Thomas Partey pourrait lui emboîter le pas, tout comme Eddi Nketiah ou Folarin Balogun.

Passer de loser à winner

Un recrutement intelligent à des postes clés et ciblés par le duo Arteta-Edu, qui coûte certes un bras (presque 230 millions d’euros pour trois joueurs, en attendant quelques ventes pour atténuer le déficit), mais permet aux Gunners de rivaliser avec la puissance financière des autres monstres de Premier League qui alignent les chèques. Une liberté offerte par les Kroenke qui semblent enfin destinés à briller dans le football comme ils ont pu le faire en football américain avec les Rams de Los Angeles (vainqueurs du Super Bowl en 2021) et en basket avec les Denver Nuggets (champions NBA en 2023).

« Je crois qu’ils ont été très patients. Maintenant, ils montrent qu’ils sont pleinement impliqués, ils ont de grandes ambitions et ils sont entièrement derrière le club en donnant tout ce qu’ils peuvent, déclarait d’ailleurs Arteta il y a quelques mois. Je suis convaincu qu’ils continueront de faire tout ce qu’ils peuvent pour augmenter notre réussite et continueront d’investir dans le club de la bonne manière. »

D’autant que ces recrues s’inscrivent dans le profil d’effectif souhaité par Arteta : des jeunes joueurs (24 ans pour Rice et Havertz, 22 pour Timber) amenant une expérience du très haut niveau, qui a cruellement fait défaut aux Canonniers en fin de saison, et qui peuvent intégrer facilement le schéma de jeu d’Arteta. Reste à savoir si certains des « baby Gunners » (Nketiah, Smith-Rowe entre autres) ne seront pas des victimes collatérales de ce lifting. Mais le message est clair : Arsenal est prêt à jouer des coudes, aussi bien pour le titre en Premier League qu’en Ligue des champions, et ne plus être ce loser sevré de couronne nationale depuis 2004.

