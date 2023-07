La Saudi Pro League, principale attraction de ce mercato d'été, ne laisse rien sur son passage. Le championnat saoudien a finalement eu raison de l’arrière-garde de l'équipe nationale du Sénégal : Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy.

Finalement, deux Lions, deux cadres de la Tanière vont quitter Chelsea. Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy partent ainsi pour le championnat saoudien. L'ancien de Naples va défendre les couleurs d’Al-Hilal. Globalement, la saison de Koulibaly avait été décevante et compliquée, à l'image des Blues qui ont fini 12e de Premier League et connu trois entraîneurs différents.

Le capitaine des Lions a tout de même disputé 32 matchs sous le maillot bleu. Il rejoint dans le championnat saoudien un autre joueur de Chelsea, N'Golo Kanté, lequel s'est engagé libre de tout contrat avec le club Al-Ittihad, où évoluera aussi Karim Benzema. Le défenseur international sénégalais s'était même réjoui dans les colonnes de ‘’la Repubblica’’ de l'accueil ‘’extraordinaire’’ qu’il a reçu en Arabie saoudite où il a choisi de poursuivre sa carrière. Koulibaly a signé en faveur d'Al Hilal, à l'instar de Ruben Neves, autre transfuge de la Premier League. Un choix qui a pu étonner, alors que l’ancien défenseur du Napoli, qui avait rejoint Chelsea l’été dernier, semblait en mesure de postuler dans un grand club européen.

La lucrative Saudi Pro League est parvenue à attirer des joueurs de renom, en proposant des salaires mirobolants. Le natif de Saint-Dié-des-Vosges ne s'en est pas caché, l’argent a beaucoup pesé dans sa décision de rejoindre la Saudi Pro League. À l'en croire, il ne s'agissait pas que de lui, l'avenir de sa famille et de sa fondation aussi a compté. ‘’Je ne peux pas le nier. Je vais pouvoir aider toute ma famille à bien vivre, de mes parents à mes cousins et soutenir les activités de mon association Capitaine du Cœur au Sénégal. On a commencé la construction d'une clinique dans le village de mes parents (...). J'ai beaucoup de projets pour aider les jeunes’’, a reconnu l'ancien Napolitain.

Selon l'originaire de Ngani (Matam), la religion est un autre paramètre à avoir pesé sur la balance. ‘’Je suis musulman, j'arrive dans un pays idéal pour moi et ma famille’’.

Mendy, dernier rempart d'Al-Hilal

Et un autre international sénégalais en Arabie saoudite. Trois jours après l’arrivée officielle de Kalidou Koulibaly dans les rangs du club d’Al-Hilal, une autre formation de la Saudi Professional League s’est offert des services d’un champion d’Afrique 2022, en la personne d'Édouard Mendy. Arrivé mardi soir dans le Golfe arabique, l'ex-Blues a officiellement rejoint Al Ahli, mercredi après-midi. Après trois saisons passées sous les couleurs du club londonien, l’international sénégalais a rejoint le club saoudien pour les trois prochaines saisons.

L’ancien joueur du Stade de Reims et du Stade Rennais s’en va donc de Chelsea, qu’il avait rejoint en 2020 après quatre belles années entre la Ligue 2 et la Ligue 1 françaises. En l’espace de trois saisons, Édouard Mendy (28 sélections en équipe nationale du Sénégal), élu Meilleur gardien du monde en 2022, a disputé 105 matchs avec le club londonien, remportant la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs. Conscient que le Sénégal a joué un rôle primordial lors de ces récentes années glorieuses, Chelsea lui a témoigné toute sa reconnaissance.

Le natif de Montivilliers, comme la plupart des joueurs qui viennent dans le royaume saoudien, aura droit à un salaire largement revalorisé.

En effet, selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Édouard Mendy a signé un contrat de trois ans pour un salaire annuel de 11 millions d’euros plus des bonus. Quand on sait que le portier sénégalais ne touchait que 4,5 millions d’euros par an à Chelsea, inutile de dire qu'il peut se frotter les mains avec ce nouveau contrat lucratif.

MAMADOU DIOP