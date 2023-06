Le mercato estival risque d’être animé pour les protégés d’Aliou Cissé. Koulibaly et Édouard Mendy pourraient quitter Chelsea, tandis que Nicolas Jackson serait appelé à effectuer le mouvement inverse.

Pour la Ligue française et la Premier League anglaise, c'est déjà le début du mercato estival. Certains dirigeants de clubs s'activent pour aller chercher les joueurs susceptibles d'améliorer les effectifs, d’autres cherchent à se débarrasser de certains éléments qui n'entrent plus dans les plans des coaches.

Du côté de Chelsea, Kalidou Koulibaly semble déjà faire les frais du changement d'entraineur. En effet, avec le débarquement de Mauricio Pochettino, beaucoup de joueurs pourraient aller voir ailleurs. Le technicien argentin, pour reconstruire avec Chelsea, ne compterait pas sur Kalidou Koulibaly qui n'aura finalement passé qu'une saison dans le club londonien.

Arrivé à Chelsea l’été dernier contre un chèque de 38 millions d’euros en provenance du Napoli, le défenseur central sénégalais avait fait le grand saut en découvrant la Premier League à 31 ans, après huit saisons passées en Serie A. Les débuts étaient plus ou moins prometteurs en Angleterre, pour l’ancien joueur du FC Metz, et ce nonobstant la saison compliquée de Chelsea. Mais, une vilaine blessure à l’ischio-jambier est venue tout gâcher. Ainsi, il n’a plus été titulaire, depuis le 12 avril dernier. Et n’a disputé que 10 petites minutes en fin de saison.

Ce premier exercice ne s'est donc pas passé comme prévu pour le Lion aux 70 sélections (1 but), qui aura disputé au total 32 rencontres toutes compétitions confondues, avec tout de même 2 réalisations et 1 passe décisive.

Mais alors qu’il pouvait espérer une seconde chance avec l'arrivée de Mauricio Pochettino, l'aventure s'approche plus d'une fin que d'autre chose.

L’Inter veut saisir l'opportunité

Selon les dernières informations de Relevo, Kalidou Koulibaly n’entrerait pas dans les plans de Mauricio Pochettino pour la saison à venir. Cette option de la part de l’ancien coach de Tottenham oblige donc la direction sportive londonienne à trouver une porte de sortie au défenseur, lors de cette fenêtre des transferts. Le capitaine de la Tanière, sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2026, pourrait même être inclus dans des transactions pour tenter de recruter d’autres cibles potentielles.

Le média espagnol va même plus loin et fait savoir que le finaliste malheureux de la Ligue des champions 2023, l’Inter, serait intéressé par le profil du Sénégalais de 31 ans, notamment pour pallier le départ en fin de contrat de Milan Skriniar au Paris Saint-Germain. Les deux parties devraient néanmoins tenter de trouver une formule appropriée pour faciliter son retour dans le championnat italien. La presse transalpine évoquait d’ailleurs un intérêt de Simone Inzaghi pour le n°26 des Blues, qu’il souhaiterait enrôler sous la forme d’un prêt.

Mendy, un retour en Ligue 1

En dehors de Koulibaly, Edouard Mendy est l'autre Sénégalais qui pourrait aussi plier bagage. Pour le portier, un retour en Ligue 1 n'est pas à exclure, après trois années depuis son départ de Rennes. L'AS Monaco se serait déjà positionné pour récupérer le gardien de Chelsea, afin de compenser le départ d'Alexander Nübel dont la durée du prêt est arrivée à son terme.

Considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, lors de ses deux premières années à Londres, entre 2020 et 2022, avec à la clé une CAN et une LDC notamment, l'international sénégalais est devenu un simple remplaçant durant cet exercice 2022-2023. Il ne serait pas contre un départ pour retrouver un statut de titulaire, peut-être dans le club de la principauté.

Nicolas Jackson pisté par Chelsea

Décidément, Chelsea anime ce début de mercato, mais cette fois-ci, l'idée est de débaucher de nouveaux renforts. En effet, à la recherche d’un attaquant pour offrir plus d'options à Pochettino, le club londonien aurait coché le nom de Nicolas Jackson. L’international sénégalais de 21 ans, actuellement en regroupement avec les Lions, est sous contrat avec Villarreal jusqu’en juin 2026.

Selon le très fiable Fabrizio Romano et certains médias européens, l’entourage du joueur aurait rencontré le club anglais afin que le déménagement se fasse dès cet été. Mais Chelsea n'est pas seul dans cette course pour débaucher le joueur de Villarreal. Leipzig, Milan et d'autres clubs de Premier League sont également intéressés par Jackson, dont la clause libératoire est fixée à 35 millions d’euros.

Mamadou Diop