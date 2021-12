Pour parler de ses priorités et de ses méthodologies en 2022, le ministre des Sports, Matar Ba, a présidé, hier, l’atelier d’élaboration du Plan de travail annuel (PTA) pour l’année à venir.

L’atelier d’élaboration du Plan de travail annuel (PTA) 2022 du ministère des Sports a démarré, hier, pour trois jours. L’organisation du présent atelier, selon le ministre, prend ainsi un caractère particulier, en ce sens que les activités et les sous-activités qui seront stabilisées, constituent, aussi, des engagements assortis de résultats, d’indicateurs et de cibles bien définis. Cette rencontre, renseigne-t-il, est une occasion de partager les priorités et de préciser les méthodologies dans un contexte de gestion axée sur les résultats.

‘’Nous sortons d’une année 2021 marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a entrainé une crise mondiale multiforme ressentie à tous les niveaux. A l’instar des autres secteurs, le sport a subi de sérieux préjudices, notamment dans la programmation et l’organisation des compétitions nationales et internationales’’, fait remarquer Matar Ba.

Selon le ministre, l’espoir d’un retour à la normale ne doit pas l’empêcher de redoubler de vigilance, compte tenu de la nature du virus qui mute régulièrement en de redoutables variantes. Il compte ainsi continuer à s’inscrire dans la perspective des actions programmées et approuvées à l’occasion du vote de la loi de finances 2022. De telles actions, poursuit-il, seront guidées par des priorités comme : la mise aux normes des infrastructures sportives, l’entretien et la maintenance des infrastructures sportives, la préparation optimale des athlètes et équipes nationales aux compétitions internationales, l’actualisation du cadre normatif, la formation continue des cadres, le développement du sport scolaire et universitaire, la lutte contre le dopage et toutes formes de déviance.

‘’Au demeurant, nous devons nous inscrire, tous, vers le retour aux valeurs et principes qui doivent gouverner l’activité sportive. Malgré les règles de compétition qui le caractérisent, le sport doit toujours s’imbiber des valeurs de paix, de solidarité, d’éthique, de transparence, d’excellence et de responsabilité. C’est pourquoi j’appelle, à nouveau, tous les acteurs à une prise de conscience afin de revenir à l’esprit de fair-play qui doit nous caractériser, pour que règnent la paix et la quiétude dans nos stades’’.

Matar Ba s’est aussi prononcé sur le cas des Navetanes. ‘’Sous les directives du chef de l’Etat, nous allons bientôt organiser des rencontres avec les acteurs de ce mouvement, suivant une approche inclusive en vue de sa modernisation et en le débarrassant de certaines tares comme la violence. Avec la réforme du budget programme, toutes les activités du ministère des Sports sont désormais prises en compte dans la loi de finances de l’année, à travers les programmes et actions’’.

Le chef du département des Sports a rappelé et salué l’apport des acteurs du sport durant les phases critiques d’apparition et d’expansion de la maladie. ‘’La justesse des stratégies déployées au plan national a permis la reprise des activités économiques et sociales à tous les niveaux. En effet, cette riposte s’est manifestée à travers la mise en œuvre du Programme de résilience économique et sociale (Pres), l’intensification de la campagne de vaccination, le relèvement des plateaux techniques des structures de santé, la promotion de l’approche communautaire, etc.’’, a confié M. Ba. Selon qui, au plan sectoriel, suivant les orientations de la Lettre de politique sectorielle de développement des sports, la reprise progressive a permis à son ministère de poursuivre ses interventions en matière de construction, de réhabilitation et de mise aux normes d’infrastructures sportives.

En matière de contrôle des fédérations sportives, poursuit-il, le ministère des Sports a veillé à la tenue régulière des réunions statutaires. S’agissant des compétitions internationales, l’Etat a consenti beaucoup d’efforts pour assurer la participation des athlètes et équipes nationales à ces compétitions dont l’organisation est devenue plus exigeante avec la pandémie de la Covid-19. Le ministère des Sports a également poursuivi la mise en œuvre du Plan national de formation des cadres qui est un pilier essentiel de la politique sportive définie par le chef de l’Etat.

CHEIKH THIAM