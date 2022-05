Régulièrement aligné par Jorge Sampaoli, l’attaquant Bamba Dieng (22 ans, 25 apparitions et 7 buts en L1 cette saison) dispose d’un temps de jeu intéressant à l’Olympique de Marseille. Alors que l’OM avait tenté de le vendre à l'occasion du mercato d'hiver, le Sénégalais n’envisage pas de changer d’air l’été prochain.

"Je serai à l’Olympique de Marseille la saison prochaine", a ainsi clarifié le récent vainqueur de la Can au micro de Prime Vidéo en marge des Trophées UNFP. Gratifié du plus beau but de la saison, le Lion a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 il y a quelques mois.