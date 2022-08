À l'occasion d'un point de presse tenu ce mercredi, le tout nouveau député Pape Djibril Fall a tenu à réitérer son ancrage dans l'opposition. Le journaliste en a aussi profité pour dérouler ses ambitions pour l'hémicycle.

Pour celui qui voudrait l'entendre, Pape Djibril Fall est plus que jamais un membre à part entière de l'opposition sénégalaise. Même si le patron du mouvement Les Serviteurs tient à conserver sa liberté, sa marge de manœuvre. "Je reste dans l'opposition. Une opposition forte au service du peuple sénégalais. Une opposition qui agira dans la vérité, dans l'intérêt du Sénégal. Nous n'avons pas été élu pour une ambition personnelle. Notre position restera celle des Sénégalais. Les privilèges et les calculs politiques ne nous intéressent pas", affirme-t-il de façon nette.

Puis, se projetant sur la prochaine législature, il analyse : "Pour la première fois, dans l'histoire politique du Sénégal, argumente-t-il, le pouvoir n'a pas la totale mainmise sur l'Assemblée nationale. Tout ça pour dire que cette quatorzième législature, en ce qui concerne l'opposition dont je fais partie, devra contrôler et évaluer l'action du gouvernement. L'ère des députés distributeurs d'applaudissements est révolue. Notre unique mission, c'est de servir les intérêts des Sénégalais."

Après avoir rassuré une nouvelle fois ses électeurs, PDF invite à une autre manière plus courtoise d'appréhender la politique. "La chose politique est quelque chose de noble. Ce n'est pas un concours d'invectives, comme c'est à la mode dernièrement. Il faut repenser notre manière de faire en tant que politicien, ne serait-ce que pour respecter les électeurs qui nous ont offert cette opportunité d'intégrer l'Assemblée pour les représenter dignement. Et pour rester dans l'hémicycle, il est un endroit privilégié pour que le débat prospère, mais encore une fois, sans que personne n'outrepasse les prérogatives de l'autre, sans que personne n'entrave la liberté d'autrui", souligne le néo-député.

Enseignements du scrutin

Ensuite, le leader des serviteurs s’est appesanti sur les enseignements du scrutin. Le fort taux élevé d'abstention a retenu son attention. "Il y a divorce entre l'éthique et la politique. Cet état de fait a, malheureusement, poussé la majorité de nos compatriotes à s'abstenir. Il faut reconnaître que c'est un message clair qu'ils nous ont envoyé et nous devons l'entendre. Toujours est-il que le mouvement Les Serviteurs leur lance un appel, un message d'espoir. Ce que nous proposons aux Sénégalais dans leur intégralité, c'est une nouvelle façon de faire basée principalement sur le respect de la parole donnée", analyse le journaliste.

Il ajoute : "La promesse républicaine est que chaque génération doit vivre mieux que la précédente. Force est de constater que cette promesse est aujourd'hui trahie. La preuve, la vie est de plus en plus chère ; le chômage continue de battre des records et l'émigration irrégulière continue de faire des dégâts."

Combats à mener

PDF a ensuite embrayé sur les combats qu'il compte mener à l'hémicycle. Pour ce qui est du foncier, le député a évoqué la mise en place d'une "commission d'enquête domaniale", pour ainsi "rendre les terres aux populations sénégalaises". Sur cette même lancée, le parlementaire a fustigé la manière dont la fermeture de l'hôpital Le Dantec a été orchestrée et la nébuleuse autour de la cession d'une partie de son espace.

Concernant le secteur de l'agriculture, il a évoqué un changement de paradigme. "Remplaçons la campagne agricole par la politique agricole. Il est inconcevable qu'un pays comme le nôtre, avec une nature aussi clémente, qu'on importe encore nos victuailles. On est encore en retard. On est encore au Moyen-Age dans la pratique. Où sont tous les milliards annoncés ? Si toute cette manne financière a été vraiment injectée dans le secteur agricole, il est clair que nous aurions dépassé ce stade, depuis belle lurette".

Pour d'autres secteurs comme la pêche ou encore l'industrie, Pape Djibril Fall a utilisé la même énergie et promet de porter ces dossiers à l'hémicycle, afin, affirme-t-il, que ‘’le Sénégal y trouve son compte". Enfin, le tout nouveau député propose qu'on mette en avant le savoir-faire au détriment des options arbitraires et partisanes. "Les choix des hommes et des femmes doivent être revus. Autrement dit, s'explique le journaliste, il faut mettre l'homme ou la femme qu'il faut à la bonne place, que l'on privilégie les compétences avant l'appartenance au parti. C'est uniquement ainsi que nous mettrons, enfin, ce pays sur les bons rails".

Mamadou Diop stagiaire