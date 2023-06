Membre de Pastef/Section communale de Tivaouane-Diacksao et vice-coordonnateur de la JPS, Thierno Abdourahmane Diedhiou dit ‘’Bocandé’’ a été arrêté à Karang, alors qu'il se rendait à Thionck-Essyl, en Casamance, son village natal. Une arrestation que dénonce la section communale de Tivaouane-Diacksao de Pastef. Le parti note qu'avant lui, il y a Daouda Diaw, Sangoné Mbaye, Mouhamadou Moustapha Tandjigora, Mandao Thiam et Bada Sall qui seraient ‘’injustement embastillés’’ depuis le 16 mars 2023, pour s'être rendus au tribunal de Dakar pour assister à un procès public, qui attendent toujours leur jugement. D'après Pastef, ce fut le cas d’Aboubacry Sy, membre de la JPS qui a été arrêté le 1er juin 2023, mis sous mandat de dépôt et emprisonné à la Mac de Rebeuss. ‘’Le seul ‘délit’ commis par tous ces jeunes est leur appartenance au parti Pastef.

Sans oublier le meurtre, par balle, de notre frère Bacary Diémé, le 1er juin 2023, pour lequel nous réclamons une enquête indépendante pour mettre hors d'état de nuire ces ‘nervis tueurs‘’, a écrit la section Pastef/Tivaouane-Diacksao. Elle dénonce et condamne ‘’cette purge dans ses rangs, particulièrement dans sa jeunesse et ces lourdes et grossières charges qui pèseraient sur notre frère Bocandé telles que l'incendie du dépôt de DDD à Thiaroye (peut-être qu'il en a deux à Thiaroye, car celui que tout le monde connaît n'a jamais subi aucun dommage lié aux manifestations du début juin ou celles antérieures) et actes de terrorisme, etc.’’.

En outre, la section Pastef/Tivaouane-Diacksao s'étonne que toutes ces informations aient été rapportées par le site Anita Diop ‘’qui, semble-t-il, se fait passer depuis quelque temps comme la ‘’page officielle’’ de communication des forces de défense et de sécurité. Mais chose étrange, même pas un simple communiqué de mise en garde n'a été produit par les services concernés (police et gendarmerie) pour mettre un terme à cette entreprise de politisation de ces deux piliers de notre stabilité intérieure’’. Elle réaffirme ‘’sa fraternité et sa solidarité à ses frères patriotes, otages du pouvoir et apportera tout le soutien juridique nécessaire pour obtenir leur libération’’. En outre, elle appelle ses militants et sympathisants à garder la sérénité tout en maintenant la mobilisation pour ‘’intensifier la résistance constitutionnelle face à l'injustice, l'arbitraire et à l'autoritarisme’’.