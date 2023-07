La décision de Macky Sall de ne pas se représenter en 2024 ‘’a restauré la belle image de la démocratie sénégalaise artificiellement caricaturée par les forces rétrogrades’’, selon le Parti des libéraux et démocrates (PLD). ‘’Comme tous les Sénégalais et tous les démocrates de l’Afrique et du monde, le Directoire du PLD And Suqali tient à magnifier cette décision hautement patriotique, marquée au coin de l’éthique et du service désintéressé au peuple sénégalais.

Force est de constater que cette confirmation plonge une certaine frange de l’opposition dans un désarroi total. Cette opposition crypto-personnelle, sans projet politique et sans ambition nationale, constate désormais à ses dépens que le canular sur le fameux «troisième mandat» ne pouvait servir de base à une stratégie politique gagnante’’, analyse le PLD.

Pis, ajoute-t-il, ‘’aujourd’hui, parce qu’incapable de s’adapter à la nouvelle donne, cette même opposition multiplie les déclarations haineuses et irresponsables, et appelle ouvertement au non-respect des décisions de justice. Elle confirme ainsi sa nature antirépublicaine et foncièrement violente que les Sénégalais observent depuis quelques années’’. Ainsi, ‘’face à cette situation, le PLD And Suqali estime que le devoir d’agir en commun pour la sauvegarde du Sénégal s’impose plus que jamais à tous les patriotes et démocrates. La Conférence nationale du PLD And Suqali tenue en octobre 2022 avait déjà tracé la voie en exhortant toutes les composantes de la mouvance présidentielle à maintenir leur unité autour d’une candidature unique à l’élection présidentielle de février 2024. Cette position est plus actuelle que jamais’’.

...Par conséquent, ‘’en application de cette résolution, le PLD mettra toutes ses capacités au service du triomphe de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Il s’agit de mobiliser le peuple sénégalais pour défendre la paix et la sécurité du Sénégal, ses institutions démocratiques ainsi que ses infrastructures économiques et sociales qui sont agressées par des factions terroristes. Il s’agit aussi de poursuivre et d’accélérer la marche du Sénégal vers l’émergence économique, le plein emploi des jeunes et l’éradication de la pauvreté’’.

Mais pas que cela. En effet, relève le PLD, il s’agit également ‘’de comprendre que les aventures personnelles et les échappées solitaires seront improductives, et de nous engager tous ensemble autour d’une candidature unique de la majorité présidentielle qui devra être également une candidature d’ouverture à toutes les forces vives disposées à agir pour protéger la paix et la prospérité de notre pays. C’est la seule voie pouvant mener à la sauvegarde de notre destin commun face aux menaces de toutes sortes qui pèsent sur notre pays et notre sous-région’’.