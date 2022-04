Erik ten Hag se rapproche de Manchester United. Selon les informations de The Athletic, l'actuel entraîneur de l'Ajax Amsterdam a trouvé un accord verbal avec les Red Devils, qui ne devraient toutefois pas officialiser son arrivée avant la finale de la Coupe des Pays-Bas, le 17 avril prochain, face au PSV Eindhoven​. Mauricio Pochettino ne rejoindra pas Old Trafford.

Ce n'est probablement plus qu'une question de temps. Mais Erik ten Hag va bel et bien devenir le nouvel entraîneur de Manchester United pour la saison 2022-2023. Selon les informations des médias britanniques, dont notamment le très sérieux The Athletic, les Red Devils et le technicien de l'Ajax Amsterdam ont conclu un accord verbal pour un contrat de quatre ans. Le quotidien néerlandais De Telegraaf confirme l'information. De son côté, le club néerlandais aurait été mis au courant en amont de ces négociations.

Pour Pochettino, Une Porte Se Referme

Pour United, le successeur de Ralf Rangnick, qui avait remplacé Ole Gunnar Solskjaer, limogé en novembre, est donc donc tout trouvé. Il reste désormais à trouver un accord avec l'Ajax, qui ne s'opposera toutefois pas à ce départ. Selon ESPN, Ten Hag a impressioné ses futurs dirigeants lors de plusieurs entretiens effectués ces dernières semaines. Et les négociations entre les parties auraient subi un sérieux coup d'accélérateur après des rumeurs d'un possible intérêt de Leipzig, affirme De Telegraaf, qui confirme qu'il manque bien un accord Ajax-United. Pour l'instant, du moins. Rien ne sera de toute façon officialisé avant la finale de la Coupe des Pays-Bas, le 17 avril prochain, face au PSV Eindhoven

Lui aussi annoncé dans la course au poste, Mauricio Pochettino va donc très probablement devoir faire une croix sur son envie de rejoindre Old Trafford. Une porte de sortie qui se referme pour l'actuel entraîneur du PSG.

