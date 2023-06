Toujours aussi proche de l'entraîneur Christophe Galtier, le conseiller sportif Luis Campos souhaitait le maintenir sur le banc du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Mais cette fois-ci, les propriétaires qataris ont repris la main avec la piste Julian Nagelsmann.

“J’ ai échangé avec Luis Campos dans la journée, et je crois qu'il est convenu qu'on se voit en début de semaine pour faire le bilan de cette saison. Et après, on verra quelles seront les décisions que prendra la direction. Est-ce que je suis motivé à poursuivre mon aventure avec le PSG ? Il n'y a aucune raison que je ne le sois pas.” Encore samedi, après le dernier match de la saison en Ligue 1 face à Clermont (2-3), l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier a affiché son souhait de poursuivre sa mission sur le banc francilien. Pourtant, malgré un contrat jusqu'en juin 2024 et le sacre en championnat, le technicien français semble bel et bien condamné à un départ.

En interne, cette décision a été visiblement actée. Et pourtant, de son côté, le conseilleur sportif parisien Luis Campos voulait initialement conserver l'ex-coach de l'AS SaintEtienne, selon les informations du quotidien L'Equipe ce lundi. Encore récemment, le Portugais a même assuré à Galtier qu'il allait tout faire pour le maintenir à la tête du PSG. Pour convaincre son monde, l'ancien dirigeant de l'AS Monaco avait même préparé un argument fort pour défendre son manager : cette saison a été perturbée par la Coupe du monde 2022 alors que la première partie de l'exercice avait été excellente pour les premiers pas du natif de Marseille à Paris.

Problème, Campos a déjà usé de son influence pour imposer le choix Galtier, qui ne faisait pas l'unanimité, l'été dernier. Et cette fois-ci, les propriétaires qataris veulent prendre la responsabilité de cette décision. Doha reprend la main Ainsi, depuis Doha, la piste menant à Julian Nagelsmann a été activée. Et les discussions entre les deux parties sont visiblement très avancées, avec notamment Thierry Henry pour épauler l'Allemand dans un rôle d'adjoint principal (voir article ici). Malheureusement pour Galtier, le Qatar a décidé de reprendre la main et il devrait donc en faire les frais malgré le soutien de Campos...

MAXIFOOT.FR