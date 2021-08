Prenant tout le monde à contrepied, le FC Barcelone a officialisé ce jeudi le départ de l'attaquant Lionel Messi (34 ans, 35 matchs et 30 buts en Liga pour la saison 2020-2021) au terme de son contrat en raison "d'obstacles économiques et structurels". Une question revient dès lors sur toutes les lèvres : où évoluera l'Argentin cette saison ? A priori, seuls le Paris Saint-Germain et Manchester City sont susceptibles de parvenir à attirer la Pulga et RMC Sport rappelle justement que le sextuple Ballon d'Or dispose bel et bien d'une offre du club de la capitale entre les mains.

Jusqu'à présent, le natif de Rosario avait donné sa priorité à une prolongation en Catalogne, mais l'échec de cette piste pourrait l'inciter à considérer la proposition du PSG sous un œil nouveau… Le média précise toutefois que l'offre parisienne ne sera valable que si le vice-champion de France parvient à vendre au préalable et certains, en interne, doutent même de la faisabilité financière d'une telle opération. La tendance n'étant pas à un départ de Kylian Mbappé cet été, on peut effectivement se demander si les dirigeants parisiens souhaiteront vraiment aller au bout de ce qui constitue tout de même une énorme "opportunité de marché".