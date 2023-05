Après des semaines de rumeurs, le clan de Lionel Messi a décidé de prendre la parole et de clarifier les choses pour l’avenir de la star argentine.

L’actualité autour de Lionel Messi ne cesse de s’amplifier. Alors qu’il était en pleine polémique après un voyage en Arabie saoudite sans l’accord du Paris Saint-Germain, le numéro 30 avait été sanctionné de quinze jours de suspension. Avant de s’excuser publiquement et de voir sa suspension être levée, tout en ne garantissant pas ses chances de rester et de prolonger avec le PSG à l’issue de la saison. Date à laquelle Lionel Messi verra son contrat expirer avec Paris.

Ce mardi, l’AFP annonçait même que Lionel Messi aurait finalement décidé de s’engager en Arabie saoudite, plutôt que de revenir à Barcelone ou de rejoindre la MLS. En précisant que l’affaire était bouclée et que l’Argentin allait signer un contrat colossal au Moyen-Orient. Face à toutes les rumeurs qui fusent ces dernières heures, l’entourage de Lionel Messi a décidé de sortir du silence afin de clarifier les choses sur le prochain club du Champion du monde en titre.

Aucune décision avant la fin de saison

À travers un communiqué partagé par le père de Lionel Messi, Jorge, le clan Messi assure qu’«il n’y a absolument rien avec aucun club pour l’année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG. Une fois la saison terminée, il sera temps d’analyser et de voir ce qui se passe puis de prendre une décision. Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel, mais la vérité est unique et nous pouvons vous assurer qu’il n’y a rien avec personne. Ni verbal, ni signé, ni convenu, et il n’y en aura pas jusqu’à la fin de la saison», est-il expliqué.

La deuxième partie du message est une critique du traitement médiatique envers le capitaine de la sélection argentine. «Il me semble qu’il y a un manque de respect des personnes qui mentent de manière consciente et délibérée, sans fournir aucune preuve de leurs déclarations, et qui veulent transformer en nouvelles toute rumeur malveillante. Ils ne veulent pas qu’une vérité vienne gâcher leurs "breaking news"». De quoi calmer les rumeurs jusqu’à la fin de saison.

FOOTMERCATO.NET