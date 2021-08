En fin de contrat en juin 2022 et pas décidé à prolonger pour l’instant, l’attaquant Kylian Mbappé (22 ans, 2 matchs et 1 but en L1 cette saison) irrite de plus en plus les supporters du Paris Saint-Germain, qui l’ont sifflé avant le coup d’envoi du match contre Strasbourg (4-2) samedi en Ligue 1. Le consultant de Canal +, Habib Beye, ne comprend pas cette hostilité et assure que le Tricolore se trouve dans son bon droit.

"Il ne doit rien au club ! Il a un contrat à durée déterminée qu’il a signé. Aujourd’hui, il est dans son contrat, il n’y a pas de devoir quelque chose au club. Un footballeur en fait à un moment donné est un produit. Lorsque ça marche moins, on vous écarte et on en prend un autre. Aujourd’hui, il est à un an de la fin de son contrat, il est dans une situation individuelle où il se dit : ‘je suis sûrement dans une des meilleures équipes d’Europe, je vais y rester, je ne suis ne pas obligé de resigner’, a estimé l’ancien défenseur de l’OM.

Ça ne l’empêchera pas de faire une grande saison si ça se trouve et d’atteindre les objectifs que veut le PSG et qu’il veut également personnellement et de s’en aller. Et il aura respecté un contrat que lui aura donné le PSG, il aura été performant depuis 5 ans et il n’y a pas de débat à dire : 'il doit resigner au PSG'. Non, il ne doit pas resigner ! S’il n’a pas envie de resigner, c’est sa situation personnelle."

Il est vrai que le champion du monde 2018 donne l’impression d’être totalement investi sur le terrain, à l’image de son match de patron face aux Alsaciens.