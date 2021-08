Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 2 matchs et 1 but en L1 cette saison) maintient l'incertitude sur son avenir. Agacé par le silence de l'international français, le consultant de la radio RMC Daniel Riolo lui a demandé de prendre publiquement la parole. "Mbappé a le droit d’être un petit peu plus clair.

Et pas seulement dans les bureaux, mais aussi dans une interview. De dire : moi cela fait six mois que j’ai dit que... Comme cela s’est passé avec Christophe Galtier et Olivier Létang", a expliqué Riolo. Courtisé avec insistance par le Real Madrid, Mbappé serait actuellement bloqué par le PSG, qui n'a pas l'intention de le vendre cet été et souhaite toujours le prolonger sur le long terme.