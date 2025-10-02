"Paris est l'un des meilleurs clubs du monde et je considère que nous sommes les meilleurs." Avant de défier le Paris Saint-Germain (1-2) ce mercredi en Ligue des Champions, le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri a réalisé cette sortie en conférence de presse mardi. Une déclaration qui n'a pas échappé à l'attaquant parisien Gonçalo Ramos (24 ans, 2 apparitions et 2 buts en LdC cette saison), qui lui a répondu après la victoire du champion d'Europe en titre.

"On est le champion d'Europe, je n'ai que ça à dire. Si tu es le meilleur, tu dois le montrer sur le terrain. Pas parler", a lancé l'international portugais, avec le sourire, en zone mixte. Auteur du but de la victoire, Ramos s'est d'ailleurs offert un record dans l'histoire du PSG : il est le meilleur buteur en tant que remplaçant