QG-les démocrates

Le Quartier général Les démocrates a initié 72 heures de réflexion et de loisirs. C’est ainsi que les professeurs de français et de philo, que sont Assane Ndiaye et Songué Diouf, ont donné aux élèves candidats au baccalauréat les conseils pour réussir leurs épreuves dans ces disciplines. Ces 72 heures se poursuivent avec une foire d’exposition artisanale.

Ce samedi, il est prévu un panel autour de l’emploi et de l’insertion des jeunes. Le sociologue Djiby Diakhaté, le directeur de l’usine Sonacos Bamba Diouf et le chef d’antenne de l’ANPEJ, Abdoulaye Kane, seront les communicants.

Pour Kalidou Camara, Coordonnateur de la foire, le but recherché est de sensibiliser les jeunes. D’ailleurs, le ministre Dame Diop a rehaussé de sa présence la première journée. Pour la conférence des professeurs Ndiaye et Diouf, 727 élèves y ont pris part. Trente bourses de formation ont été offertes par l’ONFP, 50 apprenants enrôlés par le PF2E, 5 contrats de CDD ont été remis aux meilleurs profils et 5 meilleures entreprises seront enrôlées dans la convention Etat-entrepreneurs.