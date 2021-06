L’international sénégalais de football, Sadio Mané, a assuré, jeudi, qu’il n’avait pas évoqué l’état de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès avec ’’une mauvaise intention’’. ‘’Je n’ai pas dit cela avec une mauvaise intention, vous me comprenez tous, même si cela a fait beaucoup de bruit. Il faut comprendre que j’ai juste dit ce que j’avais à dire, maintenant tout cela est derrière nous’’, a-t-il dit.

Le joueur de Liverpool s’exprimait en marge de la signature d’un partenariat avec la compagnie Oryx Energies pour sa nouvelle campagne ‘’Powered by Africa’’. L’attaquant sénégalais avait déploré ’’l’état catastrophique’’ de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès à la fin de la rencontre Sénégal-Cap Vert.

Une sortie qui n’avait pas semblé plaire au ministre des Sports. Matar Bâ avait dans la foulée appelé à éviter de ‘’faire des comparaisons’’. ‘’On ne peut pas avoir les mêmes conditions qu’à Liverpool ou Manchester. Quand on est en Afrique, il faut se mettre dans la tête qu’on peut être confronté à des difficultés. Ces difficultés peuvent être liées à des gazons, à l’environnement ou même à des conditions de voyage", avait-il réagi dans des propos rapportés par des médias. Le président de la Fédération sénégalais de football en avait rajouté une couche. ’’Si on regarde bien, c’est vrai que la qualité de la pelouse n’est pas ce qu’elle devrait être, mais nous ne sommes pas à Liverpool, ni à Manchester City, Chelsea ou Naples. Mais l’état de la pelouse s’améliore’’, avait dit Augustin Senghor.

Le partenariat de trois ans entre la compagnie Oryx Energies et l’ancien joueur du FC Metz prévoit la construction d’une station-service à Bambali dans le village de Sadio Mané, dans la région de Sédhiou (Sud). ‘’Nous partageons avec Sadio Mané des valeurs communes et la même envie de valoriser le continent africain en pleine expansion, où de nombreux talents ne demandent qu’à révéler tout leur potentiel’’, a dit Moussa Diao, le CEO d’Oryx Energies. ‘’Je suis très content de ce partenariat. Cela me tient à cœur de m’assurer que le plus grand nombre de personnes puisse avoir accès à l’éducation, aux soins et aujourd’hui avec Oryx Energies, à l’énergie, en commençant par une station-service dans mon village’’, s’est réjoui Sadio Mané.

Le footballeur a déjà construit dans son village natal une école et un hôpital qu’il a offert à l’Etat du Sénégal. L’établissement sanitaire sera inauguré 20 juin prochain.

APS