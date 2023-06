Si on veut être au rendez-vous de l'émergence, la citoyenneté doit être érigée en règle à tous les niveaux. C'est la conviction du géologue Lamine Diack Diouf, administrateur de société qui lançait hier dans la capitale du Nord son Mouvement citoyen universel (MCU). Face à la presse, il a invité la jeunesse à plus d'engagement citoyen pour le développement du pays.

Les politiques de jeunesse menées par les différents régimes ont lamentablement échoué. Les derniers malheureux événements survenus au début du mois de juin sur le territoire national en sont une parfaite illustration, selon le coordonnateur du Mouvement citoyen universel (MCU), Lamine Diack Diouf.

Pour lui, depuis le régime du président Abdou Diouf, en passant par ceux des présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall, les jeunes ont toujours lancé des messages forts à l'attention des leaders politiques. "Malheureusement, ils ne sont pas écoutés et les messages n’ont jamais été bien décryptés par les politiques. Voilà les conséquences catastrophiques que nous vivons. Par manque de citoyenneté et de patriotisme, les jeunes sur qui nous devons fonder l'espoir pour bâtir le pays sont prêts à tout casser et tout brûler pour se faire entendre. On doit instaurer des espaces de dialogue et tous les messages doivent être bien décryptés par les tenants du pouvoir d'où qu'ils viennent", a regretté M. Diouf.

Raison pour laquelle, a poursuivi le coordonnateur national du MCU, il faut remédier à la base à ces dysfonctionnements, en inculquant des notions de citoyenneté aux jeunes qui ont perdu tout repère. "La situation du Sénégal est critique et nous sommes à la croisée des chemins. Pour avancer, Il faut tirer les leçons de tout ce qui s'est passé depuis lors. Les jeunes ont besoin d'encadrement et d'accompagnement. Il faut les conscientiser davantage à aimer leur pays, quelles que soient la situation économique ou les difficultés auxquelles ils font face", a-t-il soutenu.

Pour le géologue-écrivain, c'est dans cet ordre d'idées que le mouvement citoyen qu'il dirige compte mettre en place un corps de la paix sénégalais. "Ce corps aura pour vocation d’inculquer aux jeunes les notions de citoyenneté et de patriotisme. Il permettra également de restaurer la fonction sociale d’éducation et d’encadrement qui était jadis assurée dans la rue. Le désespoir de la jeunesse a atteint un niveau très élevé. Aujourd'hui, personne n’est à l’abri de la violence des jeunes qui, à la moindre occasion, s’en prennent aux biens publics et privés sans distinction. Ainsi, il est de notre devoir d'armer les jeunes, de les responsabiliser et de les aider à se frayer leur propre chemin et les préserver de manipulations politiques de tous bords et d’idéologies sans lendemain", a déclaré Lamine Diack Diouf.

Revenant sur le concept du corps de la paix sénégalais, le coordonnateur national du MCU a expliqué que c'est un engagement citoyen qui sera équidistant des chapelles politiques. "Les jeunes engagés pourront être volontaires ou rémunérés. Un premier groupe de 50 membres pourra initier le projet avec une bourse de 50 000 F CFA par mois. Pour mailler le territoire national, il sera du ressort de ces derniers de conscientiser d’autres jeunes", a renseigné M. Diouf.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS