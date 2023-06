Les pillages qu'une bonne partie de la banlieue dakaroise a connus n'ont pas épargné nos confrères de Senjeunes Tv. Selon le chargé de communication de ce média logé dans la banlieue, le passage des jeunes leur a valu la perte de leurs matériels et leurs locaux ont été saccagés par les visiteurs. D'après Souleymane Kane, ils ont perdu plus de huit ordinateurs, des imprimantes, etc. L'estimation des pertes faites par huissier, selon lui, tourne autour de 23 millions F CFA.

"Nous avons été victimes de dégâts collatéraux. Après avoir pillé la Banque islamique du rond-point Dominique, ils sont montés dans nos locaux pour détruire tout et emporter nos matériels. Nous sommes un organe de presse qui travaille sur trois axes que sont le leadership des jeunes, la santé des jeunes et l’entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Plus de 50 jeunes travaillent ici’’, indique M. Kane.