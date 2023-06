La Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM) a organisé trois jours de portes ouvertes. Samedi, lors de la clôture des activités, son directeur général a fait savoir que ces journées ont trois objectifs majeurs.

Ayant pour mission première la construction des logements sociaux à des prix accessibles, la SN-HLM a organisé, les 25, 26 et 27 mai 2023, des journées portes ouvertes. Selon le directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré, Mamadou Diagne Sy Mbengue, ces journées ont pour objectif de démontrer l'engagement de l'État du Sénégal de à continuer non seulement à accompagner la SN-HLM, mais aussi d'étudier les propositions qui ont été faites pour certainement apporter des réponses.

En effet, renchérit-il, il s'agit de la rémunération du service public que constitue la livraison des logements sociaux, de régime fiscal dérogatoire et des transferts de l'État central vers la SN-HLM pour que toutes les subventions issues des autres secteurs qui rentrent dans le cadre du Projet des 100 000 logements, puissent généraliser dans des productions de la SN-HLM.

Ainsi, dit-il, le deuxième objectif, c'est de rassurer les Sénégalais, d'où qu'ils soient à travers le territoire national, pas simplement sur l'axe Dakar – Thiès - Mbour où 60 % de la demande est déjà atteinte, mais aussi et surtout d'implanter la SN-HLM jusqu'en Haute et Basse-Casamance, au Nord jusque dans le Fouta, au fin fond du Sénégal oriental en 2023. "Nous serons au moins à Bakel et nous pensons également être à Kédougou, dans le Nord, Podor et plus tard à Matam et dans toutes les autres régions du pays. Et je pense que les visites et les échos que nous avons obtenus des uns et des autres démontrent à suffisance que les Sénégalais ont compris cela", a souligné le directeur général de la SN-HLM.

Le troisième et dernier objectif, selon toujours le directeur général, c’est de nouer des partenariats, organiser des B to B, car le financement qui s’élève à plus de 350 milliards ne saurait être supporté par le budget de l’État, encore moins celui de la SN-HLM et ceci ne pourrait passer que par des partenariats public-privé.

Mamadou Diagne Sy Mbengue est d'avis que les échos qu'ils ont eus à travers ces journées portes ouvertes montrent également qu'il y a beaucoup de partenaires qui s'y intéressent.

Ainsi, dit-il, l'État va les accompagner, parce que les partenaires, quand ils viennent, ils ont souvent le financement, la technologie, mais très souvent, il leur faut être rassurés que leurs produits puissent être agrégés. Par la même occasion, l'ancien maire de Tivaouane a précisé que la SN-HLM n'est pas là pour faire des bénéfices, mais pour permettre aux Sénégalais d'accéder au logement. "La SN-HLM compte jouer son rôle de régulateur dans le cadre même de la baisse du prix du loyer. Vous avez vu dernièrement, on a parlé de la baisse du loyer, mais difficilement applicable. Aujourd'hui, le président lui-même a compris qu'il faut agir du côté de l'offre. Et en agissant, c'est la SN-HLM qui se positionne pour produire 15 000 logements dans le cadre du Projet des 100 000 logements, mais aussi 15 000 logements pour les Sénégalais d'ici et de la diaspora".

