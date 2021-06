Le secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saems) a indiqué, ce week-end, à Mbour, les risques qu’il y a à ce que la rentrée scolaire ne se tienne pas en octobre. Saourou Sène était dans la capitale de la Petite Côte, dans le cadre de la journée syndicale organisée par l’Unité syndicale départementale de Mbour, en vue de renforcer les capacités de ses membres sur la vie et les activités d’un syndicat.

Malgré les instructions fermes du président de la République à ses ministres de signer des accords réalistes et réalisables, ceux paraphés avec les syndicats de l’enseignement moyen secondaire réunis dans le G7 risquent de soulever des complications. Paraphés, depuis le 30 avril 2018, ces accords ne sont pas totalement respectés par l’Etat du Sénégal. Cette situation n’est pas du goût des syndicalistes. Présent ce week-end à Mbour, dans le cadre d’une journée syndicale du Saems, Saourou Sène a exprimé les intentions du syndicat d’amener le gouvernement à respecter les accords.

‘’Si nous devions tenir rigueur au gouvernement du Sénégal par rapport au non-respect du protocole d’accord, il n’y aurait pas d’examen. Mais que les Sénégalais se le tiennent pour dit, et surtout nos élèves : nous ne ferons pas ça. Parce qu’après tout, nous sommes des Sénégalais. Ces enfants que nous avons encadrés depuis le mois de novembre, nous leur permettrons de tenir correctement leurs examens’’, a précisé d’emblée le secrétaire général.

Avant de poursuite : ‘’Mais que le gouvernement sache que ce protocole d’accord qui a été signé depuis le 30 avril, les points qui restent, notamment la question de la révision du système de rémunération des agents de l’État, la question des lenteurs administratives dont l'ADIE dispose de la plateforme pour la dématérialisation, ces questions n’attendront pas le mois d’octobre. Sinon, il n’y aura pas d’ouverture au mois d’octobre’’.

‘’Depuis la pandémie, nous cherchons à négocier’’

Il a également soutenu qu’au niveau du Saems, ‘’la lutte est l’ultime recours. Lorsque nous essayons toutes les formules possibles pour que le gouvernement respecte ses engagements et que rien n’est fait, c’est à partir de ce moment-là que nous luttons’’. De ce fait, poursuit-il, ‘’je profite de ce moment pour le dire : depuis la pandémie, nous cherchons à négocier. Tout le monde sait que l’urgence sanitaire a été levée depuis le 19 mars 2021. Mais depuis lors, le gouvernement n’a pas bougé par rapport aux accords qu’on a signés depuis le 30 avril 2018. Si nous n’avions pas le patriotisme en bandoulière, il n’y aurait pas d’examens cette année’’.

Sur la même lancée, Saourou Sène annonce : ‘’Mais nous avons lancé un plan d’action pour le mardi, un débrayage à 9 h et une grève totale le mercredi, pour protester contre l’immobilisme, le silence coupable du gouvernement du Sénégal par rapport au protocole d’accord.’’ Ensuite, ajoute-t-il, ‘’nous profitons aussi de l’occasion pour dire à l’opinion que nous en avons marre de ces violences notées à Kébémer et partout dans le Sénégal, et qui sont exercées sur des enseignants. C’est tout cela qui fait que nous avons lancé ce plan d’action’’.

Dans la foulée, il s’est réjoui de l’organisation de cette journée syndicale organisée par l’USD de Mbour. ‘’La prouesse que Mbour a réussie, c’est de parvenir à lier l’utile à l’agréable. L’agréable, c’est ce que nous venons de vivre tout à l’heure avec l’inauguration du siège. Et l’utile, c’est cette formation qui est tout à fait importante, qui est nécessaire pour les enseignants du Sénégal, aujourd’hui. Et les thématiques qui ont été choisies, notamment l’engagement syndical et la législation scolaire, sont très importantes pour les enseignants, pour la bonne et simple raison qu’aujourd’hui, sans vouloir anticiper sur les thèmes, on sait que l’engagement syndical est une nécessité pour une situation de l’école que nous connaissons’’.

IDRISSA AMINATA NIANG