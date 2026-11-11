Trafic présumé de drogue

Le commissariat d’arrondissement de Thiaroye a placé en garde à vue un individu pour détention et trafic présumés de chanvre indien. Son interpellation est intervenue le 9 novembre 2026, dans le secteur de Wakhinane, à la suite d’un renseignement le désignant comme étant à la tête d’un réseau de trafic de drogue, rapporte la police. Les éléments de la brigade de recherches se sont rendus dans le quartier vers 14 h 30 et ont installé un dispositif de surveillance dans une ruelle.

Après plusieurs heures d’attente, ils ont aperçu le suspect arriver à bord d’un véhicule de marque Ford Edge, aux environs de 17 heures. Selon le récit policier, l’homme s’est garé avant de descendre pour fumer une cigarette. Les enquêteurs se sont alors approchés pour l’interpeller. À leur vue, il aurait pris la fuite, abandonnant son véhicule sur place. Rattrapé après une course-poursuite, il a été ramené auprès de l’automobile.

La fouille du véhicule a permis de découvrir trois balles de chanvre indien pesant respectivement 26,75 kg, 27,65 kg et 13,45 kg, soit un total de 67,85 kg. Les policiers ont également saisi une tenaille, un rouleau de ruban adhésif, des documents d’identité et de circulation ainsi qu’une plaque d’immatriculation. Une somme d’argent, dont le montant n’a pas été précisé, a été retrouvée dans les poches du suspect. Les enquêteurs soupçonnent qu’elle provient de la vente de drogue. Le véhicule, la drogue et les autres objets saisis ont été consignés au commissariat. Une enquête a été ouverte.