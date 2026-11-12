Nourishnext 2026 

La Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) et Nutrition Connect, en collaboration avec le Scaling Up Nutrition (SUN) Movement et des partenaires nationaux et régionaux, ont dévoilé les huit jeunes entrepreneurs d'exception (dont deux Sénégalais) retenus pour représenter leur pays lors de la finale régionale du NourishNext West Africa Youth Agrifood Innovation Challenge 2026, organisée à Dakar (Sénégal) en marge des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

NourishNext West Africa Youth Agrifood Innovation Challenge 2026 est un concours national et régional qui soutient les jeunes entrepreneurs de la chaîne de valeur des fruits et légumes au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Nigéria et au Sénégal. Organisé de juillet à décembre 2026, il identifie, accompagne et accélère les solutions portées par des jeunes qui améliorent la transformation, la conservation, l'emballage, le transport, la commercialisation et la consommation des fruits et légumes.

NourishNext est une initiative de GAIN, en partenariat avec le SUN Movement, Nutrition Connect et des partenaires nationaux de mise en œuvre, avec le soutien de la Direction du développement et de la coopération (DDC) suisse et de la CEDEAO.

Selon un communiqué, chaque lauréat a reçu une subvention de d'amorçage de 5 000 USD pour renforcer et développer son innovation. Cette subvention n'est qu'un début car les lauréats bénéficient également d'un mentorat sur mesure assuré par des experts en nutrition, en systèmes alimentaires, en gestion d'entreprise et en finance, ainsi que de formations, d'échanges entre pairs et d'une cohorte dédiée aux entreprises dirigées par des femmes.

Ils profitent d'un accès facilité à des mentors, des investisseurs et des partenaires au développement, de liens avec les réseaux d'alimentation scolaire et les cadres commerciaux de la CEDEAO, ainsi que d'une visibilité nationale et régionale mettant en avant l'agenda de la nutrition et la place centrale des fruits et légumes dans la chaîne de valeur, sans oublier une exposition médiatique par l'intermédiaire de GAIN et de ses partenaires.

Pour Pietro Mona, Ambassadeur de Suisse au Cap Vert, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Mali, et en Mauritanie, alors que Dakar accueille les premiers Jeux olympiques organisés sur le continent africain, la jeunesse et son potentiel sont à l’honneur. "Pour la Suisse, investir dans la jeunesse, c’est investir dans l’avenir de l’Afrique de l’Ouest. C’est donner aux jeunes les moyens de réaliser leurs ambitions, de créer des opportunités et de devenir les moteurs du changement.

Avec des initiatives telles que NourishNext, nous voulons soutenir cette ambition en accompagnant les jeunes entrepreneurs, notamment les jeunes femmes, dans la création d’entreprises qui génèrent des emplois, améliorent la nutrition et contribuent à des systèmes alimentaires plus résilients et inclusifs" a-t-il précisé.