Depuis plus d’une décennie, Thilogne ville verte (T2V) a engagé la croisade contre la déforestation dans la commune éponyme et ses environs. Pour cette année, ces soldats verts ont initié un week-end de reboisement en portant leur choix sur le président du mouvement Annoré, Mouhamadou Noureddine Ly, pour planter en deux jours plus de 150 arbres.

En l’espace d’un week-end, Thilogne ville verte a réussi à planter 153 arbres dans le sol de la commune éponyme, bien aidée par les membres du mouvement Annooré. En effet, samedi et dimanche derniers, la doyenne des associations amies de la nature dans la région de Matam a mobilisé les fils de Thilogne pour reboiser les zones stratégiques de la ville : le long de la route nationale à hauteur du cimetière, le quartier Mollé, Madina Kadié Pawé et Thilogne Tokossel.

Pour le parrain Mouhamadou Noureddine Ly, le choix porté sur sa personne a fait germer un grand sentiment de fierté. ‘’Nous avons un sentiment de plaisir énorme d’être le parrain des activités de reboisement de Thilogne ville verte. Nous connaissons le dynamisme de cette structure avec des jeunes très engagés pour la cause de la nature. Tenant compte de l’importance du secteur dans lequel ils évoluent, qui est celui de l’environnement, nous avons accepté spontanément. Nous avons constaté le niveau de déforestation dans la région de Matam et particulièrement dans la commune de Thilogne et nous estimons que les initiatives vertes doivent être accompagnées’’, a déclaré le président du mouvement Annooré.

La population des arbres est loin de connaître un ‘’boom démographique’’ dans la 11e région du Sénégal qui porte l’étiquette de la zone la plus chaude du pays. Cependant, la kyrielle d’actions de reboisement et de sensibilisation des camarades de Samba Diawara, chargé de communication de T2V, a sensiblement contribué au reverdissement de la commune consacrée ‘’Salndou Fouta’’.

La campagne hivernale 2023, qui est encore balbutiante, portera le grand espoir de faire vivre les 153 arbres confiés à la terre de Thilogne. En détail, il s’agit de 18 ombragés dont 5 neems, 11 mantalys et 3 flamboyants et de 135 fruitiers dont 35 goyaviers, 44 citronniers, 31 papayes et 25 manguiers.

T2V soutenue par le Service régional des eaux et forêts de Matam et l’Agence de reforestation de la Grande muraille verte est devenue, au fil des ans, l’organisation non gouvernementale la plus crédible de la région en matière de protection de l’environnement. Aux côtés d’Amédé Tidiane Diop, cheville ouvrière de l’organisation, Samba Diawara met à disposition ses compétences de communication pour vulgariser les actions en faveur de la nature. ‘’Thilogne ville verte veut être un bouclier contre l’avancée du désert avec le slogan ‘Planter un arbre dans le cœur de chaque enfant’. Nous organisons, dans cette dynamique, fréquemment dans la ville, des campagnes de sensibilisation à travers des conférences publiques et du porte-à-porte’’, fait-il savoir.

À l’en croire, aujourd’hui, les mentalités commencent à changer avec des populations de plus en plus conscientes des enjeux climatiques. Ces soldats verts qui soutiennent mordicus que ‘’l’implication des leaders d’opinion dans la restauration du couvert végétal et la lutte contre les phénomènes du réchauffement climatique est d’une importance capitale’’ nourrissent le grand projet de faire revenir la verdure dans le Fouta.

Collaboration entre Annooré et T2V

Le parrain du week-end de reboisement de T2V est par ailleurs responsable politique dans la commune de Thilogne. Pour contribuer à la pérennisation de cette initiative verte, Mouhamadou Noureddine Ly a engagé son mouvement à acter une convention de partenariat avec T2V. Ainsi, à chaque campagne hivernale, le mouvement Annooré déploiera ses ressources humaines et financières pour accompagner ces soldats bénévoles de la nature. ‘’Désormais, le mouvement Annooré, à travers tous ses jeunes dans son volet citoyen, va continuer à accompagner Thilogne ville verte dans ses activités. Ceci traduit l’excellent rapport que j’ai avec la jeunesse de Thilogne. Cette jeunesse avait besoin de nouveaux leaders, de nouvelles références, un nouveau discours, une nouvelle dynamique et c’est cela que nous apportons à travers notre mouvement Annooré’’, explique l’ancien secrétaire municipal de Thilogne et actuel conseiller du ministre de la Communication et maire de Ourossogui, Me Moussa Bocar Thiam.

Djibril Ba