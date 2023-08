Urgence CNJS, une plateforme nationale pour la réforme du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, dans un communiqué, a déploré le phénomène de l’émigration irrégulière et la perte en vies humaines que cela a engendrés avec des jeunes qui constituaient selon eux un espoir pour la nation. Il lance un appel au président de la République Macky Sall et à son Premier ministre Amadou Ba pour arrêter cette saignée et invite les jeunes à prendre conscience de leur potentiel énorme et du rôle, en tant qu’acteurs incontournables, qu’ils ont dans la construction du Sénégal et de l’Afrique.

‘’Nous pouvons, à partir des opportunités qui existent dans nos terroirs, développer des initiatives qui pourront à la fois contribuer au rayonnement de nos différentes localités, mais aussi à notre propre essor économique et social’’, conseille la plateforme. Dans leur note, ces jeunes dénoncent le mutisme du Conseil national de la jeunesse du Sénégal sur les questions essentielles à la jeunesse et son refus de renouveler l’instance exécutif. D’après Urgence CNJS, le bureau exécutif ‘’s’engourdit dans une gestion clanique et nébuleuse à l’encontre des intérêts matériels et moraux de la jeunesse sénégalaise avec une violation flagrante des textes qui régissent le bon fonctionnement du CNJS’’.

Ainsi, la plateforme Urgence CNJS propose à l’État du Sénégal ‘’l’organisation dans les meilleurs délais des assises nationales de la jeunesse du Sénégal. Par-delà ces propositions, les assises permettront à l’État de mieux entretenir le dialogue et la communication avec les jeunes, en vue de mieux les impliquer dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des projets conçus pour eux afin de mieux prendre en charge les questions de développement les concernant. L’audit de la gestion de l'équipe et la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un comité de normalisation qui travaillera sur les réformes du CNJS avec une démarche inclusive et participative, et qui conduira le processus du renouvellement du CNJS’’.