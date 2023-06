L’ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré a été entendu hier, dans le fond, par le juge du 3e cabinet. Il est sous contrôle judiciaire depuis mars dernier, suite à sa lettre ouverte adressée au chef de l'État Macky Sall, interpellant ce dernier sur un supposé versement d'un montant de 7,9 milliards F CFA en faveur de la Française Marine Le Pen. À sa sortie du bureau du juge, l’ancien Premier ministre, qui a préféré ne pas se prononcer sur cette affaire, a néanmoins adressé un message à Macky Sall sur la situation actuelle du pays.

‘’N'écoutez pas ceux qui divisent. N'écoutez pas les va-t-en-guerre. Vous êtes le président de tous les Sénégalais. Soyez celui qui rassemble’’. Tel est le message lancé à Macky Sall par l’ancien Premier ministre sous Abdoulaye Wade, Cheikh Hadjibou Soumaré. Il s’est exprimé hier, à sa sortie du tribunal où il était entendu dans le fond par le juge du 3e cabinet.

Il était convoqué dans le cadre de l'instruction ouverte à la suite des allégations qu'il avait faites à travers une lettre ouverte adressée au chef de l'État Macky Sall, interpellant ce dernier sur un supposé versement d'un montant de 7,9 milliards F CFA en faveur de Marine Le Pen, cheffe de l’extrême droite française.

Même si, par respect pour les institutions judiciaires du pays, il s’est abstenu de se prononcer sur ce dossier pour lequel il est sous contrôle judiciaire, l’ancien chef du gouvernement sous le régime d’Abdoulaye Wade s’est adressé solennellement à l’actuel président de la République.

Sensible aux événements qui ont marqué le pays ces derniers jours, Cheikh Hadjibou Soumaré a conseillé à Macky Sall de se méfier des gens qui ont traversé tous les pouvoirs et qui sont en train de lui dire des choses qui sont inexactes. ‘’Soyez courageux et dites que vous n'êtes pas candidat à la Présidentielle et je suis persuadé qu'il n'y aura plus de jeunes morts. Toutes les guerres se sont terminées par des négociations. Et nous sommes dans une situation de conflits politiques’’, a-t-il invité le président de la République.

Suite à sa lettre ouverte adressée à Macky Sall, Cheikh Hadjibou Soumaré a été convoqué le 9 mars 2023 au commissariat central de Dakar et placé en garde à vue par la Sûreté urbaine. Déféré au parquet le lendemain, il a été inculpé pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

MAGUETTE NDAO