À en croire son président Taibou Diédhiou, le mouvement politique Déclic républicain, proche de la mouvance présidentielle, vient de remettre au ministre Doudou Ka, pour le compte du candidat Amadou Ba, une liste de 24 946 parrains.

À l’instar des autres régions du pays, le processus de parrainage se poursuit à Ziguinchor où les partis et autres mouvements de soutien, notamment de la mouvance présidentielle rivalisent d’ardeur parce que trouvant, dans ce processus, un moyen de montrer, à la face de tous, leur représentativité au niveau régional comme national.

Pour rappel, la coalition Benno Bokk Yaakaar a assigné à la région de Ziguinchor un quota de 75 000 parrains répartis comme suit : 40 000 pour le département de Ziguinchor, 23 000 pour Bignona et 12 000 pour Oussouye. À lui seul, le mouvement Déclic républicain and Joobo vient de remettre, hier, au ministre Doudou Ka, par ailleurs président de la coalition Doggu pour le Grand Sénégal, 24 946 parrains qu’il est allé recueillir un peu partout sur le territoire national. ‘’Nous avons obtenu 7 329 à Ziguinchor, 3 607 à Bignona, 6 279 à Dakar, 1 061 à Pikine, 335 à Keur Massar, 540 à Rufisque, 1 894 à Thiès, 1 304 à Mbour, 290 à Kolda, 1 770 à Sédhiou, 487 à Goudomp et 50 à Saint-Louis’’, a informé Taibou Diédhiou.

L’ancien adjoint au maire de Ziguinchor sous l’ère Abdoulaye Baldé, qui a quitté les rangs de l’Union des centristes du Sénégal (UCS) en septembre 2022 pour porter sur les fonts baptismaux le mouvement Déclic républicain en vue ‘’d’un changement générationnel’’, précise avoir collecter ces parrains pour le compte de Doudou Ka qui les versera ensuite dans l’escarcelle du candidat de la mouvance présidentielle, le Premier ministre Amadou Ba.

‘’Doudou Ka nous a donné comme instruction de collecter pour Amadou Ba. Notre objectif, désormais, est de faire en sorte qu’au moins 80 % des parrains puissent voter pour notre candidat’’, a-t-il ajouté. À l’en croire, son mouvement va investir le terrain politique, conformément à la volonté de Doudou Ka, pour convaincre les populations sur la nécessité de voter pour le Premier ministre qui, au demeurant, est le meilleur candidat à la Présidentielle de février prochain.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)