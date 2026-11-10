21 kg de chanvre indien dans une voiture

Un contrôle routier a conduit à la découverte de 21 kg de chanvre indien, hier vers 11 h, au marché de Thiaroye. Selon nos sources, un agent de la Compagnie de circulation, détaché sur les lieux, a arrêté un automobiliste pour vérifier ses documents. Le conducteur n’a pas été en mesure de présenter son permis de conduire. Il disposait uniquement d’une attestation du commissariat dont la validité avait expiré.

L’agent lui a alors signifié que son véhicule serait immobilisé, le temps qu’il récupère les documents nécessaires à la conduite. L’automobiliste a pris la fuite, abandonnant sa voiture sur place. La vérification du véhicule a ensuite permis de découvrir, dans le coffre, un grand sac contenant 21 blocs de chanvre indien, pesant chacun un kilogramme. Le véhicule a été immobilisé en vue de sa mise à disposition de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar.