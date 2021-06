L’équipe du Sénégal a renoué avec la victoire, en s’imposant largement (3-1) face à celle de la Zambie, ce samedi, en match amical au stade Lat Dior de Thiès.

Les Lions ont bien tenu leur rang face aux Chipolopolos. En match amical de préparation des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l’équipe du Sénégal a dominé largement celle de la Zambie, ce samedi, sur le score de 3 buts à 1, au stade Lat Dior de Thiès. Aliou Cissé et ses hommes ont renoué avec la victoire, après les matches nuls décevants contre le Congo (0-0) et Eswatini (1-1), lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021.

Pour cette fois, le coach est revenu à ses fondamentaux, dans un 4-2-3-1, avec Alfred Gomis dans les cages. Dans le onze de départ, on a noté le retour de Lamine Gassama et Saliou Ciss, sur les flancs arrière. Aliou Cissé a également aligné une paire inédite dans l’axe central composé par Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo. Au milieu de terrain, Nampalys Mendy et Gana Guèye jouaient les rôles de sentinelles devant la défense, mais aussi de relayeurs. Sadio Mané occupait le poste de soutien d’attaquant, avec Krépin Diatta à droite, Ismaïla Sarr à gauche, et Boulaye Dia dans l’axe de l’attaque.

Nampalys à la baguette

Dès le coup d’envoi, les Sénégalais ont pris le jeu à leur compte, en gardant le ballon. Ils n’ont pas tardé à porter le danger dans le camp adverse. A la 7e minute, le centre de Saliou Ciss a trouvé la tête Boulaye Dia qui n’a pu, malheureusement, reprendre convenablement la balle qui est passée au-dessus du cadre. Malgré cette maitrise, les Zambiens sont restés sur leurs gardes, grâce à leur bonne organisation défensive. Les Chipolopolos parvinrent à repousser les attaques sénégalaises, qui ont eu peu d’espace. Mais, leur bloc d’équipe n’a tenu que 20 minutes, avant qu’Ismaïla Sarr ne sème la zizanie dans l’arrière-garde et ne soit fauché la surface de réparation. Avec son jeu tout en percussion, le joueur de Watford a contraint son vis-à-vis à la faute. Sadio Mané a transformé le penalty (20e) et donné l’avantage à son équipe.

Sept minutes plus tard, l’attaquant de Liverpool aurait pu réaliser le doublé, mais sa tête a été mal ajustée, sur un centre de Ciss. Les Zambiens ont très vite réagi et sont passés à deux doigts d’égaliser. Bien servi dans la surface de réparation sénégalaise, Phiri Moses (28e) a envoyé la balle de la tête en direction du but adverse, heureusement Alfred Gomis veillait au grain. Présent sur quasiment toutes les actions de jeu, Nampalys Mendy a joué un grand rôle dans l’animation de jeu. Le milieu de terrain de Leicester City a symbolisé la domination sénégalaise, dans cette première période.

Le Sénégal va retrouver le chemin des filets à la demi-heure de jeu (30e), grâce à Krépin Diatta. Sur une passe d’Ismaïla Sarr, qui a donné du fil à retordre à l’arrière droit zambien, le sociétaire de l’AS Monaco trompe le portier, en reprenant le ballon d’une reprise volée du pied droit. Dans la dernière minute de la première période, Sarr a couronné sa bonne prestation par un but (3-0). Servi par Mané, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a fait un contrôle orienté du pied droit, avant d’enchainer avec un tir du gauche qui n’a laissé aucune chance au gardien de but de la Zambie.

Une 2e période moins reluisante

Au retour des vestiaires, la physionomie du match a changé. Les Zambiens ont mis le pied à l’étrier. Le coach Milutin Sredojević a placé plus haut son équipe, pour couper la transition entre Nampalys Mendy et les attaquants. En plus de leur vivacité, les Chipolopolos ont créé beaucoup de difficultés à la défense sénégalaise qui a concédé beaucoup de fautes. D’ailleurs, c’est sur l’un des coup-francs causés par Kalidou Koulibaly, mis en difficulté face à la vitesse des attaquants adverses, que la Zambie a réduit le score (3-1), grâce à Chanda Dominic (53e).

Après avoir subi le jeu durant les quinze premières minutes de la seconde période, les Lions ont repris les choses en main. A la 76e, Sadio a trouvé Ismaïla Sarr qui a mis le ballon au fond des filets, mais le but a été annulé pour une position de hors-jeu de l’ancien joueur du Stade Rennais. Le score est resté inchangé jusqu’à la fin du temps réglementaire.

L’équipe du Sénégal redore son blason, en attendant sa prochaine sortie en amicale contre le Cap-Vert, ce mardi, au stade Lat Dior de Thiès.

Résultats Sénégal - Zambie 1-0

LOUIS GEORGES DIATTA