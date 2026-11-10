Traitement médiatique du naufrage de Lompoul

Des images anciennes pour illustrer un drame récent, sans précision permettant aux lecteurs de faire la distinction. C’est le constat dressé par le Cored dans un communiqué publié ce lundi 9 novembre, à propos de la couverture du chavirement d’une pirogue de migrants survenu le 7 novembre à Lompoul, dans la région de Louga. Selon l’organe d’autorégulation, une dizaine de publications de ce lundi, ainsi que des sites d’information, ont diffusé des photographies d’archives sans les identifier comme telles.

Il s’agit notamment de clichés de l’Agence France-Presse montrant des sauveteurs transportant le corps d’un migrant sénégalais mort au large de Dakar, le 24 juillet 2023, alors qu’il tentait de rejoindre les Canaries.

Le Cored avertit que l’absence de la mention « images d’archives » peut induire les lecteurs en erreur, en leur faisant croire que ces photographies ont été prises lors du naufrage de Lompoul. Il estime également que cette omission peut être source de manipulation. Au-delà de l’identification des images, le Conseil appelle les professionnels de l’information à un traitement responsable et humain de l’émigration irrégulière. Il souligne que les conséquences de ces drames sont déjà douloureuses pour les familles et invite les rédactions à veiller à la protection des personnes sensibles ou vulnérables.

À l’appui de ce rappel, le Cored cite l’article 18 du Code de la presse, selon lequel « le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine ». Cette disposition précise que le compte rendu des accidents et des catastrophes, par le texte, l’image ou le son, trouve ses limites dans le respect de la souffrance des victimes et de leurs proches.

Le Conseil invoque également l’article 3 de la Charte des journalistes du Sénégal, qui prescrit le respect de la dignité de la personne humaine en toute circonstance, notamment celle des groupes minoritaires et des personnes en situation de vulnérabilité.