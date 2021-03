Toujours en phase de reprise par rapport à sa blessure à l'adducteur, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (29 ans, 11 matchs et 6 buts en L1 cette saison) va rater le match de Coupe de France face à Lille mercredi. En conférence de presse ce mardi, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a évoqué la situation de l'international brésilien.

"Il va mieux de jour en jour. Le but est qu’il soit disponible le plus tôt possible. S’il peut être disponible pour le match de Lyon, ce serait une bonne chose pour l’équipe. Son objectif était de pouvoir affronter Barcelone mais ça n’a pas été possible", a confié le technicien argentin. Pour le choc contre Lyon dimanche en Ligue 1, le retour de Neymar représenterait une bonne nouvelle pour le PSG.