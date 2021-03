Mauvaise nouvelle confirmée pour l'ailier du Real Madrid Eden Hazard (30 ans, 9 matchs et 2 buts en Liga cette saison). Comme nous vous l'indiquions ce lundi, l'international belge était absent lors de l'entraînement des Merengue. Et dans un communiqué officiel, la Maison Blanche a annoncé la blessure de l'ancien Lillois.

"Après les examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Eden Hazard par le staff médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une lésion musculaire au psoas droit. En attente d'évolution", peut-on lire. Pour l'instant, la durée de l'indisponibilité d'Hazard, forfait pour la réception de l'Atalanta Bergame mardi lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, n'a pas été précisée.

…Vinicius Jr, son hommage à Benzema

Fin octobre, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema (33 ans, 23 matchs et 15 buts en Liga cette saison) avait déploré la mauvaise performance de son coéquipier Vinicius Jr (20 ans, 24 matchs et 3 buts en Liga cette saison), trop individualiste au goût du Français face au Borussia Mönchengladbach (2-2) en Ligue des Champions. Depuis, les deux hommes se sont expliqués et le Brésilien ne garde visiblement aucune rancœur envers son partenaire.

"Karim est incroyable. Je suis un de ses fans depuis que je joue au Brésil et que je regarde ses matchs. Jouer avec Karim est facile, c'est le meilleur attaquant du moment. Jouer avec Karim est bon pour moi, c'est comme avoir une idole toujours avec soi. Il me dit toujours ce que je dois faire, et il aime aussi jouer avec moi. Je l'écoute toujours, parce que je suis sûr qu'il le fait pour que je puisse progresser", a confié Vinicius Jr pour El Pais.