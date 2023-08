L'équipe nationale sénégalaise de savate a remporté 13 médailles, lors des Championnats d'Afrique d'assaut et de combat à Yaoundé en 2023. Un exploit inédit, alors qu'il y avait des manquements lors de la préparation. Aujourd'hui, les champions demandent à être reçus par les autorités.

L'équipe nationale sénégalaise de savate s'est illustrée, lors des Championnats d'Afrique d'assaut et de combat à Yaoundé en 2023. Les sept athlètes engagés ont brillé sur la scène africaine, en remportant 13 médailles.

''En assaut, la domination sénégalaise fut éclatante, puisque que l’équipe a été couronnée championne d’Afrique, avec une performance exceptionnelle de 5 médailles d'or sur les 8 en jeu, accompagnées de 2 médailles d'argent’’, renseigne Matar Cissé le président de la Fédération sénégalaise de savate boxe française d'engagement.

Parallèlement, en combat, l'''excellence'' sénégalaise s'est à nouveau affirmée, avec 2 médailles d'or et 4 médailles d'argent, nous octroyant la position de vice-champion d'Afrique en combat. Il s’agit d’une prouesse inédite. Une démonstration exemplaire de talent'', ajoute-t-il.

Ainsi, poursuite Matar Cissé, ''c’est un sentiment de satisfaction que d’être au panthéon de la savate africaine. Un sacerdoce que de devoir rester au sommet pour les années à venir. En cela, il faut dire que nous sommes confiants, car la fédération a mis en place un bon staff qui assure en continu une sélection austère et un bon suivi de nos tireurs''.

S’agissant des médaillés, il y a Cheikh Thiam (dans la catégorie -56 kg) qui s'est élevé au rang de double champion d'Afrique avec ses 2 médailles d'or. En 2e lieu, Binetou Fall, dans la catégorie -70 kg, peut également se targuer d'être double championne. Il y a aussi Idrissa Sagna qui s'est distingué en remportant une médaille d'or en assaut -80 kg (surclassé) et s'est hissé au rang de vice-champion en savate Pro en -75 kg. Pour sa part, Serigne Fallou Mboup, dans la catégorie des -60 kg, a décroché 1 médaille d'or en assaut et 1 médaille d'argent en combat.

Arame Diallo (-65 kg) a démontré une maîtrise remarquable avec 1 médaille d'or en assaut et 1 médaille d'argent en combat. Mohamadou Camara (-75 kg) a fait preuve d'une ténacité exemplaire en remportant 2 médailles d'argent. Adama Ndiaye (-70 kg) s'est illustré en décrochant 2 médailles d'argent.

Ces victoires remarquables ont été rendues possibles grâce à la détermination et au dévouement de ces champions, ainsi que de leur coach. Ils ont su repousser leurs limites.

Pourtant, les conditions n'étaient pas réunies. ''Nous avons été en préparation interne durant 15 jours dans des conditions minimales. Il faut dire que ce n’est pas facile de préparer des boxeurs pour des échéances en un délai si court. Mais par la grâce de Dieu, on a réussi à les mettre en situation physique de compétition et affûter leur style tactico-technique pour les deux formes de confrontation'', explique M. Cissé.

Estimant que le nouveau bureau s’inscrit dans le culte de l’excellence, il soutient qu'''une meilleure préparation aurait pu donner un résultat plus important''. Ainsi, Matar Cissé renseigne : ''Nous voulons mettre au point, avec le soutien d’éventuels partenaires, des stratégies qui nous permettront d’avoir plus de temps de préparation et moins de contraintes d’ordre anxiogène, afin d’optimiser nos rendements dans les rencontres internationales.''

Aujourd'hui, après un exploit jamais réalisé au Sénégal, la Fédération sénégalaise de savate boxe française veut être reçue par les autorités. Elle demande d'être soutenue par l'État. ''Ces jeunes qui ont porté ce drapeau avec bravoure et fierté, qui ont affronté tous les obstacles pour porter ce pays à la tête de toutes les autres nations africaines, méritent l’auréole des champions… À jamais inscrits dans le livre des exploits, ils doivent être honorés à juste titre. Au-delà de la consécration de ces tireurs, la savate, discipline très bénéfique pour toute la population sénégalaise, mérite d’être soutenue par l’État et par des partenaires, afin d’être développée et pratiquée sur toute l’étendue du territoire'', estime Matar Cissé.

BABACAR SY SEYE