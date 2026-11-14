Le commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico a été alerté vers 22 h 45, dans la nuit du 21 au 22 novembre 2026, d’un accident de la circulation au lieu-dit Talibou Khonkh. D’après les premiers éléments communiqués par la police, les conducteurs de deux bennes à ordures d’une structure locale se livraient à une course-poursuite lorsqu’ils ont heurté les deux garçons.

Les sapeurs-pompiers ont pris en charge les victimes et les ont évacuées vers une structure de santé. L’un des garçons a succombé à ses blessures en cours de route. Son corps a été transféré à l’Hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour une autopsie.

La police n’a pas précisé l’état de santé du second enfant. Les deux conducteurs ont été déférés au parquet pour homicide et blessures involontaires à la suite d’un accident de la circulation, ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui.