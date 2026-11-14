Dans le monde, 32,1 millions de personnes bénéficiaient d’un traitement antirétroviral en 2025, selon l’Onusida. Près de neuf millions de personnes vivant avec le VIH n’y avaient toujours pas accès. C’est à cet écart que renvoie le thème de la Journée mondiale du 1ᵉʳ décembre 2026, « Mettre fin au sida commence par l’accès ». Le rapport publié le 24 novembre par l’agence onusienne alerte sur le démantèlement de programmes de prévention et la fermeture de services communautaires dans plusieurs pays. L’accès se joue d’abord dans les conditions de la vie quotidienne. La distance jusqu’au centre de santé, le coût d’un service ou la crainte d’être stigmatisé peuvent retarder un dépistage ou compliquer le suivi d’un traitement.

La campagne appelle à rapprocher les services des populations et à les rendre gratuits ou abordables. Elle insiste aussi sur l’accès aux nouveaux outils de prévention, dont la prophylaxie pré-exposition (PrEP) à action prolongée. L’Onusida cite notamment une option injectable qui ne nécessite que deux injections par an. Le 23 juin 2026, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une nouvelle déclaration politique sur le VIH et le sida, avec pour objectif de mettre fin au sida comme menace de santé publique d’ici à 2030.

La campagne du 1ᵉʳ décembre rappelle aux États que cet engagement se joue aussi dans leurs budgets, notamment dans les moyens accordés aux services de proximité et aux associations qui accompagnent les personnes les plus éloignées du système de soins. L’Onusida appelle également à lever les obstacles juridiques et à combattre les discriminations qui dissuadent encore certaines personnes de se faire dépister ou de se rendre dans un centre de santé. L’accès se mesure alors à des possibilités concrètes : trouver un lieu de dépistage près de chez soi, obtenir un traitement à un coût abordable et pouvoir le poursuivre sans craindre d’être discriminé.